Di Maio svela la “Numero 1” | prima card per reddito cittadinanza

ilfogliettone

: RT @vannaio: Con uno show alla David Copperfield, Di Maio svela la prima card del #RedditodiCittadinanza: grande effetto scenico, grande pr… - SenatoriPD : RT @vannaio: Con uno show alla David Copperfield, Di Maio svela la prima card del #RedditodiCittadinanza: grande effetto scenico, grande pr… - danieledvpd : RT @vannaio: Con uno show alla David Copperfield, Di Maio svela la prima card del #RedditodiCittadinanza: grande effetto scenico, grande pr… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)dial via: sono stati stati presentati, nell'auditorium Enel a Roma, il sito (www.cittadinza.gov.it) e ladi tre milioni di. Grande soddisfazione e' stata espressa dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier Luigi Dinell'esibire la misura bandiera del M5S che trova finalmente attuazione. Critici invece l'Inps (per il presidente Tito Boeri "gli effetti di scoraggiamento al lavoro sono rilevanti" mentre il 50% dei beneficiari "sono nuclei tra i quali si celano anche gli evasori e i sommersi totali") e Confindustria. "Ecco ladi tre milioni di. Come il decino di zio Paperone...", ha esordito Discoprendo la teca sotto la quale era nascosta latessera, una sorta di bancomat giallo su cui sara' erogato il sussidio."Non potra' essere usata per il gioco d'azzardo - ha ribadito - e servira' sia per ilche per la ...