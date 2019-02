Colpo di coda di Boeri contro Quota 100 | 90 miliardi di debito | pagano i

Bel Colpo di coda per Huawei P9 : preannunciata una patch con 11 apprezzabili novità : C'è uno smartphone che, nonostante sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa, continua ad essere molto apprezzato qui in Italia, considerando la diffusione di Huawei P9. Come tutti sanno, gli aggiornamenti a nuove versioni del sistema operativo Android sono stati ormai arrestati per questa serie, nonostante il comparto hardware sulla carta sia assolutamente in grado di sostenere il peso di un upgrade del genere. Archiviata ormai questa ...