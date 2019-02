50 milioni per non chiedere più nulla

Inter - pronti ben 8 milioni per il riscatto di un giovane : ... 'Complice le non perfette condizioni di Perisic e la squalifica di Politano, Salcedo è stato convocato più volte tra i grandi - scrive il Corriere dello Sport -. Marotta e Ausilio a fine stagione ...

Turkmenistan - gli affari dell’Italia con la dittatura : dal 2012 ad oggi vendute armi per 257 milioni (il 76% dell’export Ue) : Dal 2012 in avanti l’Italia ha contribuito alla corsa agli armamenti del Turkmenistan nonostante il Paese sia considerato da organizzazioni internazionali come Human Rights Watch una dittatura al pari di Corea del Nord ed Eritrea sul piano della libertà di stampa. Secondo la posizione dell’Unione europea sull’export di armamenti, paesi noti per reprimere le libertà individuali non dovrebbero ottenere licenze per le armi ...

Morto a 30 anni re dei bitcoin : solo Gerald conosceva la password per accedere a 150 milioni di dollari Video : ... sia sul fatto che il compianto non avesse lasciato da qualche parte, oltre che nel suo cervello, la password che 'apriva' i sistemi di protezione e crittografia del suo mondo di dollari sì virtuali ...

Una card per 1 - 3 milioni di famiglie - il 57% al Sud - l'11% a stranieri : Lo stipendio sociale si potrà richiedere attraverso le Poste, i Caf, l'apposito portale ma qui solo con lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale. E si potranno acquistare alimentari, farmaci, ...

La Compagnia del Cigno 2 ci sarà? 5milioni di buoni motivi per il rinnovo in vista del finale di oggi : La Compagnia del Cigno 2 ci sarà oppure no? Non c'è ancora l'ufficialità da parte di Rai Fiction ma sicuramente il successo di queste settimane fa molto più rumore di questo silenzio. A poche ore dalla messa in onda del finale della prima stagione in onda oggi, 4 febbraio, dalle 21.30 su Rai1, i fan della fiction si chiedono adesso se le storie di Matteo e i suoi compagni abbiano davvero un seguito oppure no. La coralità della serie permette ...

Maltempo Emilia-Romagna - Coldiretti : danni per milioni nel Bolognese dopo l’esondazione del Reno : Fango su campi, capannoni, macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti dalla furia delle acque con danni per milioni di euro nelle campagne del Bolognese devastate dall’esondazione del Reno: lo rileva la Coldiretti che sta raccogliendo le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle alla Regione al fine di attivare lo stato di calamità per l’agricoltura. Il rischio maggiore – sottolinea ...

Box Office Italia - Oltre 3 milioni per Dragon Trainer : Il Mondo Nascosto : Il cartoon Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto ha vinto il Box Office Italia all'esordio, ma ottima è stata anche la performance di Green Book . Nella quattro giorni d'esordio, il terzo ed ultimo capitolo della saga animata Dragon ...

Fortnite è un fenomeno pazzesco e il concerto in-game di DJ Marshmello visto da più di 10 milioni di persone ne è l'ennesima prova : Nel caso in cui aveste ancora dei dubbi sull'impatto del fenomeno Fortnite e sulla sua importanza nella cultura di massa, il concerto in-game che si è tenuto questo weekend è l'ennesima prova dell'unicità del titolo creato da Epic Games.Come segnalato da VG247.com, nel corso del weekend si è tenuto un concerto in-game del produttore e DJ Marshmello, alias di Christopher Comstock. L'evento ha avuto una durata di dieci minuti e si è tenuto nella ...

Ryanair perde 20 milioni e per superare la crisi si fa in quattro : Roma, 4 feb., askanews, - La compagnia low cost Ryanair registra conti in rosso nel terzo trimestre, ottobre-dicembre, con una perdita netta di 20 milioni di euro, contro un utile netto di 106 milioni ...

Sanremo - boom di pubblicità : la Rai intasca 28 milioni. Il direttore De Santis : «Un evento per pubblico e imprese» : La Rai ha intascato 28 milioni dalla pubblicità di Sanremo, un 5% in più rispetto all'edizione 2018. Un grande sforzo e una soddisfazione immensa per Raipubblicità, la cassa di Viale Mazzini. ...

Calciomercato Juventus - offerta di 45 milioni al Real Madrid per Marcelo (RUMORS) : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte nella prossima sessione estiva e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Sarebbe stata proposta un'offerta di 45 milioni di euro e un cospicuo ingaggio annuale. Il giocatore è stato seguito da tempo dalla Juventus e sarebbe potuto arrivare la ...

L’accordo per Hamsik è fatto. Al Napoli tra i 22 e i 25 milioni : A lui quasi 10 milioni l’anno L’accordo tra il Napoli, Hamsik e il Dalian sembra ormai cosa fatta. Hamsik andrà a guadagnare una cifra vicina ai dieci milioni di euro netti l’anno. Il Napoli otterrà un cifra tra i 22 e i 25 milioni di euro per il suo cartellino. Ricordiamo che già in estate Hamsik aveva manifestato l’intenzione di andare via. In quel caso fu Ancelotti a convincerlo, prospettandogli un nuovo ruolo. ...