eurogamer

: Secondo i dataminer, un terremoto potrebbe scuotere la stagione 8 di #Fortnite - Eurogamer_it : Secondo i dataminer, un terremoto potrebbe scuotere la stagione 8 di #Fortnite -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) La8 diè quasi alle porte e molti giocatori si stanno quindi domandando cos'ha in serbo per loro Epic Games. Se rientrate in quest'ultima categoria allora sappiate che isi sono già messi all'opera, scovando alcune informazioni molto interessanti.Come riportaIntel, all'interno della versione 7.30 del gioco è stata scoperta una nuova cartella che indica la possibile apparizione di un, tale cartella si trova nella sezione eventi, la stessa in cui compare quella di Marshmello e New Year. Come se non bastasse, sono stati scovati alcuni file audio ( potete trovarli qui sotto) che hanno tutta l'aria di essere gli effetti sonori del cataclisma, inoltre come nei terremoti reali, ci saranno scosse che col passare del tempo diverranno via via sempre più potenti, per un totale di 50. Al momento non sappiamo cosa comporterà l'inizio del, ...