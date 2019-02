Sci alpino | Mondiali 2019 oggi 4 febbraio | programma | orari e tv Il calendario

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : Martina Valcepina e Sandra Robatscher strepitose in Coppa del Mondo! Cancellate le gare di combinata nordica e di Sci alpino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : Sandra Robatscher vince in Coppa del Mondo! Cancellate le gare di combinata nordica e Sci alpino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ai Mondiali posso fare bene - penserò alle medaglie quando le avrò al collo” : Sofia Goggia è pronta per disputare i Mondiali 2019 di sci alpino, la bergamasca è reduce da due secondi posti a Garmisch al rientro dall’infortunio e ad Are cercherà di ottenere dei risultati importanti. Il sogno di un Grande Slam in discesa dopo aver vinto Olimpiadi e Coppa del Mondo la incuriosisce come ha dichiarato in un’intervista concessa a Tuttosport: “Potrei farlo, ma a me piacerebbe anche uno Slam di discipline ...

Sci alpino - Mondiali Are 4-17 febbraio : evento in diretta streaming e in tv su RaiSport : Da lunedì 4 a domenica 17 febbraio, ad Are, in Svezia, si svolgerà l'edizione numero 45 dei Mondiali di sci alpino. In palio undici titoli da assegnare in tutte le specialità: combinata alpina, slalom, discesa, super-G e slalom gigante maschili e femminili, più una prova a squadre mista. Are ha ospitato la rassegna iridata già altre due volte, nel 1954 e nel 2007, e per i colori azzurri i risultati non sono stati troppo brillanti con due sole ...

Sci alpino - continua a nevicare copiosamente a Garmisch : cancellato anche il gigante maschile : Niente da fare a Garmisch: altra fitta nevicata, cancellato anche il gigante maschile. E adesso spazio ai Mondiali di Aare Niente da fare a Garmisch. Un’altra fitta nevicata in corso dalle prime ore del mattino ha costretto gli organizzatori a cancellare anche il gigante dopo la discesa. La Coppa del mondo maschile, pertanto, è rimasta ferma nel weekend e tornerà, esattamente come quella femminile, martedì 19 febbraio nel City Event ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le favorite della discesa femminile. Austriache fortissime - poi Ilka Stuhec e Sofia Goggia. Incognita Lindsey Vonn : I Mondiali di sci alpino ad Are sono ormai alle porte ed è tempo di tracciare un bilancio su chi lotterà per salire sul gradino più alto del podio. Oggi è il giorno di analizzare la gara della discesa libera femminile, che si terrà domenica 10 Febbraio e completerà il programma iridato della velocità. C’è una nazione che ha dominato la scena in questa stagione in discesa ed è l’Austria, che può vantare ben cinque vittorie in sei gare ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : Brignone dice addio al sogno gigante - la miglior Costazza della stagione : A Maribor sono andate in scena le ultime due gare della Coppa del Mondo femminile prima dei Mondiali di Are e la prova slovena non ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia, soprattutto in gigante, dove è arrivata la delusione più grande con l’uscita nella prima manche di Federica Brignone. Su quella scivolata dopo il primo intermedio per la valdostana non è volata via solo la possibilità di lottare per il podio in quel di Maribor, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : cancellato il gigante di Garmisch. Fitta nevicata in Germania e gara annullata : Il gigante maschile di Garmisch è stato cancellato. La Fitta nevicata che si sta abbattendo sulla località tedesca ha costretto gli organizzatori ad annullare la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, dunque l’ultima gara prima dei Mondiali di Are non avrà luogo: la prima manche era in programma alle ore 10.30 (la seconda alle 13.30) ma il maltempo non ha permesso di preparare la pista nel migliore dei modi e il regolare ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutte le gare giorno per giorno : Ci siamo! Domani prenderà il via il lungo programma dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) fino al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Il Calendario prevede ovviamente la disputa di Tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi, con i campioni a caccia ...

Sci alpino oggi (3 febbraio) - Gigante Garmisch 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi è in programma il Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La gara è però in dubbio viste le condizioni meteo della località tedesca, sono previste neve e pioggia che potrebbero costringere gli organizzatori a cancellare la gara come è già successo con la discesa sulla Kandahar. Il grande favorito della vigilia è l’austriaco Marcel Hirscher che scenderà col pettorale 6 subito seguito dal ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...