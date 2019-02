Non esiste informazione gratis

La Spal Non sfata il tabù casalingo Il Torino resiste in 10 uomini : 0-0 : LEGGI LA CRONACA Mazzarri ha una squadra muscolare, infilata peraltro in coppa Italia dalla Fiorentina, manca di genialità e rapidità, rispetto alla fascia europizzabile del campionato. Urbano Cairo ...

Non c’era Napoli all’ultima di Hamsik - Napoli Non esiste : Una tiepida dissolvenza Nella notte di quello che potrebbe essere il finale commiato di Marek Hamsik, lo slovacco cala definitivamente il sipario sull’illusione innocente e colpevole, sulla rappresentazione pervicace morbosa e leggera che la città da secoli ha di sé: Napoli, in realtà – pare infine dirci quest’uomo dell’est e da sempre nostro – non esiste. Non è mai esistita. Non esistono le bandiere. Non esiste Castelvolturno. Non esiste ...

VIDEO | Filippo Magnini parla della 'squalifica per doping' : "Non esiste un caso come il mio" : Ospite, con Giorgia Palmas, dell'ultima puntata di Verissimo, Filippo Magnini ha parlato della sua squalifica. Una vicenda...

Agricoltura - Ministro Centinaio : “Sui vitigni resistenti Non bisogna far confusione con gli OGM” : “Se la scienza e la ricerca mettono a disposizione del mondo agricolo innovazione non vedo perché rinunciare. Abbiamo detto no agli Ogm e poi ci ritroviamo ad essere importatori secchi di produzioni che contengono organismi geneticamente modificati. Sui vitigni resistenti non bisogna far confusione con gli Ogm, e qualcuno lo sta già facendo“: lo ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ...

Tav - Lega : “Si farà”. M5S smentisce Salvini : “Basta chiacchiere - l’opera Non esiste” : La Lega chiama in causa il contratto di governo: "Non c'è scritto che non si farà la Tav, ma che va ridiscussa l'opera". Dal M5S replicano: "Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri che serviva per studiare la fattibilità dell'opera. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso".Continua a leggere

Nel promo de La Porta Rossa 2 per Cagliostro “la fine Non esiste” : chi vuole uccidere sua figlia? (video) : Leonardo Cagliostro è tornato nel promo de La Porta Rossa 2. Rai2 ha divulgato un primo trailer che anticipa la seconda stagione dell'amata serie con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Il breve spot pubblicitario mostra immagini inedite del nuovo ciclo di episodi dove il Commissario vaga ancora tra il mondo dei vivi perché c'è un'altra minaccia che incombe sulla sua famiglia: qualcuno vuole ferire sua figlia. Dopo aver sventato ...

La recessione tecnica Non esiste. In Italia è recessione e basta : La recessione tecnica non esiste. La recessione è recessione e basta. Il governo penta-leghista ha trasformato in un progetto politico lo sbeffeggiamento della cultura, considerata strumento di dominio delle élite global-catto-demo. Dunque, bando alle ciance e ai distinguo per economisti con la puzza sotto il naso, non importa che siano laureati in un qualche ateneo di provincia o abbiano preso il master alla London School of Economics ...

Gli Usa sotto zero - ma il riscaldamento globale esiste Nonostante il grande gelo : Il gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl numero fa impressione: -50 gradi centigradi. È la temperatura raggiunta dal Canada e da alcune zone degli Stati Uniti. È un’ondata di gelo come non si vedeva da decenni e a causarla sono venti molto freddi provenienti dall’Artico: il Polar Vortex. Le immagini della gallery in ...