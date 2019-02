Gioco d’azzardo: boom delle piattaforme legali dopo il giro di vite dell’AAMS

laragnatelanews

: Abbiamo detto basta alle pubblicità in favore del gioco d’azzardo e tra poco spariranno dalle TV. L’#azzardopatia è… - M5S_Baroni : Abbiamo detto basta alle pubblicità in favore del gioco d’azzardo e tra poco spariranno dalle TV. L’#azzardopatia è… - Emanuela_Corda : Il M5Stelle ?????????? cambia il paese!!! Reddito di cittadinanza, quota 100, stop pubblicità gioco d’azzardo, daspo ai… - g_brescia : Reddito di cittadinanza, quota 100, daspo ai corrotti, taglio pensioni d'oro, risarcimento ai truffati delle banche… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Nell’universo dei giochi online i casinò sono uno dei settori maggiormente in crescita, ma allo stesso tempo presentano alcune criticità. Visto l’apprezzamento da parte dei giocatori, negli anni sono nate centinaia diweb pronte a soddisfare le esigenze dei numerosi players italiani. Per disciplinare la materia, l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ha fissato una serie di regole così da poter vigilare sul rispetto dellatà. Spesso, infatti, è capitato che alcune realtà violassero quanto sancito dalla legge. Di recente quindi si è assistito a undiche ha comportato una serie di pesanti sanzioni comminate alle realtà non conformi. Il tutto allo scopo di garantire maggiore sicurezza agli utenti ed evitare che vengano attratti da siti truffa che fanno promesse irrealizzabili.I motivi della crescita dei casinò onlineVediamo ...