False verità | se ne parla giovedì all' Insubria

Monti : “Lega e M5S hanno creato e diffuso False verità - così è iniziata la loro ascesa” : "In Italia Di Maio e Salvini, specialmente il secondo, hanno cercato di eccitare gli animi in chiave antieuropea praticamente dal primo giorno, fino alla settimana scorsa. Ora stiamo arrivando al momento in cui si capisce che la realtà è diversa da come la si immaginava. E che bisogna tenerne conto", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Mario Monti.Continua a leggere