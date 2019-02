Di Maio cita Einstein e inciampa nella gaffe | la frase non è del fisico

Italia in recessione - Di Maio e Conte 'Colpa di Renzi'/ L'ex Premier 'Ridicoli - con noi 14 mesi di crescita' : Italia in recessione, Di Maio e Conte "Colpa di Renzi"/ L'ex Premier replica: "Ridicoli, con noi ci sono stati 14 mesi di crescita"

De Falco fa ricorso contro espulsione da M5s e cita Di Maio in tribunale : “Atto illegittimo - non c’è vincolo di mandato” : L’ex senatore dei 5 stelle Gregorio De Falco ha deciso di fare ricorso contro l’espulsione dal Movimento. L’ex capitano di fregata ha impugnato il provvedimento del collegio dei probiviri M5s, reso noto sul Blog delle Stelle lo scorso 31 dicembre: ha dato mandato all’avvocato Lorenzo Borrè, già conosciuto per aver difeso numerosi dissidenti M5s, di procedere con l’atto di citazione nei confronti dell’Associazione M5s nella persona ...

M5S - Il capitano De Falco cita Di Maio in tribunale contro l'espulsione : ROMA - Il senatore Gregorio De Falco, espulso dal gruppo del M5S del Senato, passa alle vie legali e impugna la decisione con una citazione presentata nei confronti di Luigi Di Maio, capo politico ...

De Falco cita Di Maio in tribunale : Roma, 22 gen., AdnKronos,, di Antonio Atte, - di Antonio Atte Gregorio De Falco chiede di tornare 'a bordo'. E' ufficialmente partita la battaglia legale tra il senatore ex 5 Stelle e i vertici del ...

Gregorio De Falco cita Di Maio in tribunale : al via il ricorso contro l'espulsione : È ufficialmente partita la battaglia legale tra il senatore ex 5 Stelle, Gregorio De Falco, e i vertici del Movimento. Lo riporta l'Adnkronos. L'ex capitano di fregata ha deciso infatti di impugnare il provvedimento di espulsione decretata dal collegio dei probiviri M5S lo scorso 31 dicembre, dando mandato all'avvocato Lorenzo Borrè ('bestia nerà dei pentastellati alla luce dei vari ricorsi vinti in passato) di procedere con ...

Vitalizi - Di Maio : “Regioni li taglino a ex consiglieri o noi riduciamo i loro stipendi”. Poi la battuta citando “Le Iene” : “Se i consiglieri non tagliano i Vitalizi ai loro predecessori, saremo noi a tagliare i loro stipendi”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Cagliari per il tour elettorale in vista delle Regionali. “È come il finale de Le Iene di Tarantino, dove tutti stanno con le pistole puntate”. L'articolo Vitalizi, Di Maio: “Regioni li taglino a ex consiglieri o noi riduciamo i loro stipendi”. Poi ...

Di Maio in Sardegna scommette su reddito di cittadinanza e crescita : Visita lampo di Luigi di Maio in Sardegna, in vista del doppio appuntamento elettorale delle suppletive del 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio, in cui il M5S schiera Francesco Desogus. ...

[Il punto] Salvataggio della Carige - la rivincita di Renzi : Salvini e Di Maio dovrebbero vergognarsi : La prima, "è la possibilità - come spiegato direttamente da Palazzo Chigi " di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità" attraverso "una garanzia del Ministero dell'Economia sull'...

Di Maio incita i gilet gialli - l'ira di Parigi : «Fate pulizia in casa vostra» : È di nuovo scontro tra Italia e Francia, ma stavolta sul fronte dei gilet gialli. Nel giorno che sancisce la fine delle feste, e forse anche l'inizio della campagna per le europee di...

I senatori di Forza Italia 'citano' il vicepremier Di Maio : 'Più povertà per tutti : fatto' : Intervenuta al Senato per discutere della legge di bilancio, la forzista Anna Maria Bernini ha citato nel corso dell'intervento la famigerata lista che il vicepremier Di Maio ha postato sui social per elencare tutte le misure incluse nella finanziaria targata M5S-Lega. Rivolgendosi al vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, l'ex ministro delle Politiche europee di Forza Italia ha esordito dicendo: "Benvenuti in Parlamento, con una manovra a ...

Forza Italia cita Di Maio : "Più povertà per tutti? Fatto" : 'Più povertà per tutti, fatto!". Sono i cartelli esposti in Aula al Senato da Forza Italia, nel corso della discussione generale sulla manovra, sulla quale il governo ha posto la fiducia.La capogruppo Annamaria Bernini sta elencando una serie di interventi, negativi a giudizio di Fi, contenuti nella manovra e negativi, facendo 'il versò alla lista delle cose fatte pubblicata su Fb dal vicepremier Luigi Di Maio e sui banchi ...

Ddl Anticorruzione - sì della Camera : è legge. Festeggiano i 5 stelle - Di Maio : rivincita degli onesti : Via libera della Camera al ddl Anticorruzione, che diventa legge. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. Dopo il voto c'è stato un ...

Anticorruzione : ok definitivo. Di Maio : è rivincita onesti : Il ddl Anticorruzione è legge. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. Dopo il voto c'è stato un lungo abbraccio tra Luigi Di Maio ...

Ddl Anticorruzione - via libera della Camera : è legge. Di Maio : 'È rivincita degli onesti' : Via libera della Camera al ddl Anticorruzione, che diventa legge. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. Dopo il voto c'è stato un ...