Coppa Italia | le semifinali di andata si giocheranno il 26 e il 27 febbraio

Coppa Italia - Lazio-Milan il 26 febbraio - Fiorentina-Atalanta il 27 : Sono state annunciate le date delle semifinali di andata della Coppa Italia 2018/2019. Lazio-Milan si disputerà martedì 26 febbraio alle ore 21.00, Rai Uno,, mentre Fiorentina-Atalanta si giocherà ...

Coppa Italia – Annunciate le date delle semifinali : ecco quando si giocheranno Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta : Annunciate le date delle semifinali di Coppa Italia: ecco quando si giocheranno le sfide Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta Sono state Annunciate le date delle semifinali di andata della Coppa Italia 2018/2019. Lazio-Milan si disputerà martedì 26 febbraio alle ore 21.00 (Rai Uno), mentre Fiorentina-Atalanta si giocherà mercoledì 27 febbraio sempre alle ore 21.00 (Rai Uno). (Red-Spr/AdnKronos)L'articolo Coppa Italia – Annunciate le ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : i grandi pensano ai Mondiali su singole distanze. Bene Bosa e Bonazza in casa Italia : Ed anche la tappa di Coppa del Mondo di Speed skating ad Hamar (Norvegia) è andata in archivio. Inutile negarlo, è stato un round decisamente particolare. Tanti atleti hanno deciso di non prendere parte all’evento, concentrando le proprie attenzioni nei confronti della rassegna iridata sulle singole distanze ad Inzell (Germania), in programma dal 7 al 10 febbraio. Va da sé che i risultati sull’anello di ghiaccio scandinavo siano ...

Volley femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Paola Egonu e Miriam Sylla - duello stellare. Letizia Camera decisiva : Lo spettacolo della Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di Volley femminile non ha deluso le aspettative. Dopo due semiFinali a senso unico, la sfida per la vittoria tra Novara e Conegliano, terminata con il successo delle piemontesi per il secondo anno consecutivo, ha espresso quanto di meglio il campionato italiano possa offrire a livello mondiale. Una serie di duelli appassionanti hanno poi coinvolto direttamente le giocatrici azzurre, ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Italia competitiva ma fuori dal podio nel RS : X e nel 470 - nelle retrovie i 49er : La seconda tappa delle World Series 2019 di Vela a Miami (Florida, Stati Uniti) è andata in archivio con la spedizione azzurra a secco di medaglie ma con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista specialmente nelle classi RS:X e 470 (in cui hanno centrato il pass per la Medal Race tre imbarcazioni). La Nazionale Italiana ha dovuto fare a meno dell’imbarcazione di punta (lo staff tecnico sta svolgendo una preparazione ...

Sci di fondo - i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lahti. Cinque gli azzurri chiamati : Saranno Cinque gli azzurri in gara nel fine settimana nelle gare valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti, in Finlandia: quattro gli uomini, ovvero Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger e Maicol Rastelli, mentre tra le donne ci sarà la sola Greta Laurent. In programma sabato la sprint individuale in tecnica libera e domenica la team sprint in tecnica classica. Importanti indicazioni in ottica Mondiali, in quanto ...

Biathlon - i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di Canmore e Salt Lake City. Dieci gli azzurri chiamati : Si presenta in formazione tipo l’Italia del Biathlon alle tappe nordamericane di Coppa del Mondo: sono Dieci gli azzurri convocati, con cinque uomini ed altrettante donne. Nelle gare maschili saranno al via Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal e Giuseppe Montello, sebbene quest’ultimo non sia al meglio causa febbre, mentre nelle gare femminili vedremo al via Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, ...

Short track - Coppa del Mondo 2019 : la prima di Martina Valcepina. L’Italia splende a Dresda : A pochi giorni dall’appuntamento di Torino, l’Italia cancella una serie di tabù ed è grande protagonista nella prova di Coppa del Mondo a Dresda. Sul ghiaccio tedesco la squadra azzurra splende e si toglie grandi soddisfazioni. La più bella senza dubbio è la vittoria di Martina Valcepina nei 500m, ma c’è anche il podio di Cynthia Mascitto nei 1000 e poi una serie di prestazioni molto positive e che fanno capire come ...

Short track - Coppa del Mondo 2019 : la prima di Martina Valcepina. L’Italia splende a Dresda : A pochi giorni dall’appuntamento di Torino, l’Italia cancella una serie di tabù ed è grande protagonista nella prova di Coppa del Mondo a Dresda. Sul ghiaccio tedesco la squadra azzurra splende e si toglie grandi soddisfazioni. La più bella senza dubbio è la vittoria di Martina Valcepina nei 500m, ma c’è anche il podio di Cynthia Mascitto nei 1000 e poi una serie di prestazioni molto positive e che fanno capire come ...

Inter a pezzi - dopo l'eliminazione in Coppa Italia crolla anche in campionato : Battuta in casa dal Bologna e fischiata dai tifosi: la crisi si fa sempre più profonda. Squadra senza idee: nel finale Spalletti schiera Ranocchia centravanti. E ora la panchina scotta

Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming : Dove vedere la Coppa Italia 2018-19 in diretta TV o streaming Coppa Italia 2018-2019 in diretta Tv Rai La Coppa Italia 2018-19, giunta alla 72a edizione, sarà appannaggio della Rai. La TV di Stato ha infatti bruciato Mediaset all’ultimo minuto e si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in chiaro degli incontri di questo torneo. Una soddisfazione per Viale Mazzini che aveva perso i diritti dei Mondiali di Russia 2018 in favore ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Volley : Coppa Italia A1 Femminile - è festa Novara per il secondo anno di fila : VERONA- La Coppa Italia la alza l'Igor Gorgonzola Novara, per il secondo anno consecutivo, al termine di una partita incredibile. Livello di gioco altissimo da ambo le parti, vis agonistica, cuore. Le ...

Volley femminile - tripudio Novara! Egonu e compagne vincono la Coppa Italia - battuta Conegliano al tie-break : Novara ha vinto la Coppa Italia 2019 di Volley femminile, la Igor ha difeso il trofeo conquistato lo scorso anno e ha festeggiato davanti alla bolgia dell’AGSM Forum di Verona: tripudio assoluto per le ragazze di Massimo Barbolini (all’ottava Coppa Italia della carriera) che firmano il terzo sigillo della loro storia in questa competizione. Le piemontesi hanno sconfitto Conegliano per 3-2 (25-22; 20-25; 12-25; 25-22; 15-12) in una ...