Serie D | Fasano-Pomigliano 3-0 | FINALE

Serie D - Fasano-Pomigliano 1-0 - LIVE 8' s.t. - : In cronaca al 2' Zicarelli prova la conclusione dalla distanza con la palla che finisce tra le braccia del portiere ospite. Azione confusa in aria al 16' con Mambella che finisce a terra, ma per l'...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano supera la Junior Fasano nel big match - cade ancora Cassano Magnago : Sedicesima giornata di gare nella regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha visto l’ennesimo successo di Bolzano, capace di sconfiggere per 27-22 la Junior Fasano nel big match di giornata, con il Pressano che riesce ad avere la meglio sul Fondi per 29-22, grazie alle 6 reti di Alessandro Dallago. In terza piazza troviamo invece il Conversano, che nello scontro diretto si impone 29-27 sul Cassano Magnago, cui non bastano i ...

Serie A1 - Big match per la Junior Fasano : Per la cronaca in campo la Junior Fasano incontrerà gli ex di turno Stefano Arcieri e Bruno Brzic che sono parte integrante di un roster biancorosso di prima scelta. Fischio d'inizio fissato alle ore ...

Serie D - Fasano-Picerno 0-1 - Ligorio manca il raddoppio - 22' s.t. live - : In cronaca al 4' Corvino scalda i guanti di Coletta che si rifugia in corner. Passa solo un minuto ed è il guardalinee ad invalidare una ghiotta occasione di Forbes, lanciato a rete in solitario. La ...

Serie D - Il Fasano supera il Granata con una cinquina di gol : In cronaca al 7' su cross di Corvino arriva l'incornata di Montaldi con la palla che scheggia la parte superiore della traversa. Punizione dei locali al 19' con Serri che scodella a centro per la ...

Serie D - Fasano-Granata 4-0 - live 43' s.t. - : In cronaca al 7' su cross di Corvino arriva l'incornata di Montaldi con la palla che scheggi la parte superiore della traversa. Punizione dei locali al 19' con Serri che scodella a centro per la ...

Serie D - Il Fasano riacciuffa il Gravina dal dischetto : In cronaca al 1' scalda le mani del portiere ospite Gori direttamente su calcio di punizione dal limite. Al 3' colpo di testa di Corvino con palla respinta in corner dall'ex portiere Loliva. Pericolo ...

Serie D - Il Fasano si impone a Sarno e ritorna alla vittoria fuoricasa : In cronaca subito più intraprendente il Fasano che al 4' mette in difficoltà la retroguardia di casa, al termine di una combinazione tra Forbes e Montaldi con la palla ribattuta della difesa. La ...