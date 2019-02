Salvini | «No a scambi Diciotti-Tav» Di Maio | «Basta creare tensioni»

Tav - Di Maio : «Il ridimensionamento è supercazzola». Salvini : «Nessuno scambio con la Diciotti» : «Non siamo al mercato, io ti dò questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini, ho fatto il ministro, io blocco gli sbarchi, sveglio l'Europa e fermo i morti e le ...

Salvini : nessuno scambio Diciotti-Tav : 11.40 "Non siamo al mercato,io ti dò questo tu mi dai quello,è roba di vecchi governi,non ho bisogno di aiutini,ho fatto il ministro,io blocco gli sbarchi, sveglio l'Europa e fermo i morti e le partenze,l'ho fatto, lo farò, poi sulla Tav aspettiamo i numeri". Così il vicepremier in un comizio nel Teramano. "In Senato ognuno sarà libero di votare come ritiene di votare", ha aggiunto Salvini. Sulla Tav "decidono gli italiani,che hanno bisogno di ...

Francesca Cipriani svela i messaggi privati che si scambia con Salvini : 'Parliamo di cibo' : Francesca Cipriani ha delle conversazioni private sui social con Matteo Salvini, leader della Lega e attuale Ministro dell'Interno. A confessarlo è stata la showgirl stessa nel corso della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", dove ha svelato che spesse volte risponde alle foto che vengono postate su Instagram dal nostro Ministro e prontamente riceve una sua risposta. Una rivelazione che ovviamente non è passata inosservata e che ha ...

Ex Penicillina rioccupata - tra Raggi e Salvini è scambio di accuse sulle responsabilità : Il destinatario non l'ha indicato. Ma molti, in quel tweet di Virginia Raggi hanno letto un riferimento chiaro a Matteo Salvini. "Inaccettabile ex Penicillina di nuovo occupata. Sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse. E ora c'è il rischio di dover ricominciare da capo. Dopo sgomberi occorre sorveglianza", ha scritto la sindaca di Roma nella prima serata di ieri.Inaccettabile ex Penicillina di nuovo occupata. Sono ...