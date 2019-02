Roma | rissa in un pub e spari in strada nella notte | grave ragazzo di 20 anni

Roma - rissa tra 3 donne durante la cena di Natale - si contendevano un uomo : arrestate : Una vicenda tanto curiosa quanto grave si è verificata a Natale in provincia di Roma. In questi giorni di feste natalizie, infatti, quella che doveva essere una cena all'insegna dell'allegria e della serenità, si è trasformata in una serata da incubo, a causa di una maxi rissa tra tre donne, culminata con il loro arresto da parte delle forze dell'ordine. La lite è scoppiata all'interno di un locale di San Pietro per un uomo che le tre si ...