ilgiornale

: 'L'islam ospite a messa offende la #Chiesa. I fedeli si ribellino' - ilgiornale : 'L'islam ospite a messa offende la #Chiesa. I fedeli si ribellino' -

(Di domenica 3 febbraio 2019) "Parlare di abusi sui minori da parte di sacerdoti ignorando che oltre l'80% sono atti omosessuali significa non voler risolvere la questione", "Il problema più grave dellaoggi è la tendenza al compromesso con il mondo, la rinuncia a proclamare la verità tutta intera". Parla in modo pacato il cardinale Gerhard Müller, ma i suoi giudizi arrivano chiari e netti. Mi accoglie molto cordialmente nel suo appartamento a due passi dalla Basilica di San Pietro, che ha mantenuto anche dopo aver ricevuto il benservito da papa Francesco, che in un modo un po' brutale nel luglio 2017 non gli ha rinnovato l'incarico di prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.Cardinal Müller, tra venti giorni ci sarà il vertice in Vaticano sugli abusi sessuali, uno scandalo che sta offuscando l'immagine della, ma che anche all'interno provoca molte tensioni"Per laè terribile che ...