L’Australia stretta nella morsa di caldo record e alluvioni | piogge record nel Queensland

meteoweb.eu

(Di domenica 3 febbraio 2019) L’Australia sta affrontando, dopo temperature, un’emergenza inondazioni: nelsi registranoincessanti e intense da oltre una settimana, ed in alcune aree potrebbe cadere un altro metro di pioggia nei prossimi giorni, una vera e propria alluvione. In soli 7 giorni Townsville ha fatto registrare l’impressionante livello di un metro di pioggia (il precedenteera di 886 mm, registrato in quella che all’epoca, nel 1998, era stata chiamata la “Notte di Noè”). L’aeroporto di stato chiuso per motivi di sicurezza: tutti i voli in entrata e in uscita dalla città del nord delsono stati cancellati o dirottati. Centinaia di case sono sott’acqua e l’ufficio meteorologico non prevede al momento un’attenuazione dei fenomeni.L'articolo L’Australiadie ...