F1 | Alonso show sulla Ferrari | “bene Leclerc | se ci fossi stato io al posto di Vettel…”

(Di domenica 3 febbraio 2019) F1, Fernandoha parlato dellain vista della nuova stagione che sta per iniziare: la lotta alla Mercedes prosegue Fernandoè tornato a parlare della sua splendida carriera in F1, ma anche delle scelte dellarelativamente a. “Ho sempre detto hasta luego, arrivederci – ha dichiaratoal Corriere della Sera – Ora ho una nuova sfida da affrontare con gli strumenti adatti per vincerla mentre in F1 non c’erano le condizioni per fare altrettanto. Non ho programmi per il 2020. Certo, vincere un terzo titolo sarebbe la gioia più grande. F1? Io seguirò Kubica. La sua storia è straordinaria. Non ha nulla da perdere e io non perderò una sua mossa. Poi,. È giovane, intelligente, ha talento. Sono curioso di vedere se il ciclo Mercedes finirà. Sento che il momento è vicino. Credo debba assecondare carattere e talento. ...