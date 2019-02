Caro Salvini | i bambini hanno la priorità | anche giuridicamente

SPILLO/ Con il rinCaro del tram Sala vuole sfidare Salvini al Nord : Beppe Sala vuole aumentare il costo del biglietto dei mezzi pubblici a Milano. Una mossa che va oltre le vicende del capoluogo lombardo

Tav - oggi Salvini visita il cantiere di Chiomonte. FracCaro (M5s) : “Se i cittadini chiedono referendum ben venga” : Matteo Salvini in visita al cantiere di Chiomonte per ribadire che la Lega vuole la Tav. I 5 stelle che insistono per il no alla Grande opera e al massimo, come dichiarato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, si dicono disposti a far fare un referendum. Continuano le tensioni tra i soci di governo su uno dei temi più delicati e su cui neppure il contratto stilato a inizio legislatura sembra riuscire a garantire un ...

La bomba Salvini devasta M5s : "Salvarlo ci costerà Caro" : E su Salvini è drastica: 'Per propaganda si è andati oltre ogni prerogativa politica, quindi ci sono tutti gli estremi per processarlo e, forse per condannarlo'. Ed ecco l'invettiva della Lombardi, ...

Processo Diciotti - Lombardi : "Salvare Salvini ci costerà Caro" : La grillina Roberta Lombardi si schiera apertamente a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Far passare la prassi secondo cui chi ricopre ruoli istituzionali e di potere, invece che essere ancora più ligio di tutti gli altri cittadini proprio in virtù della carica pubblica ricoperta, può sottrarsi al giudizio della magistratura" va contro i "valori fondanti del Movimento 5 Stelle che ha ...

Salvare Salvini ci costerà Caro : A differenza di molti che oggi, com'è evidente, hanno la memoria corta, io ricordo molto bene quel mix di ilarità e indignazione che circa dieci anni fa suscitò il lodo Alfano con l'escamotage paradossale secondo cui l'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, doveva essere considerato davanti alla Legge "primus super pares", ovvero "più uguale degli altri", come tradusse qualcuno all'epoca, piegando ...

Cara di Mineo - procuratore ZucCaro : “Così com’è ora - non è controllabile. Chiuderlo? Salvini recepisce un’esigenza di tutti” : Diciannove provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Dda di Catania nei confronti di una banda di spacciatori di cocaina e marijuana che operava in varie zone d’Italia, ma che aveva una propria cellula operativa a Catania. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno permesso di ricostruire struttura e ruoli del sodalizio che imponeva la propria egemonia sul territorio, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali al fine di ...

Milano : Sala - 'Salvini parla su rinCaro Atm ma quando fa il ministro?' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Ora Salvini ha da dire anche sul biglietto della metropolitana. Ma prima o poi comincerà a fare quello per cui è pagato e cioè il ministro dell’Interno?". Così il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, replica a distanza alle critiche mosse dal ministro e leade

La vicinanza tra Salvini e ZucCaro : Nella conferenza stampa di mercoledì scorso Matteo Salvini ha usato parole complicate per comporre un concetto già sentito. Ieri Repubblica notava questo particolare in un articolo di Alessandra Ziniti in cui nelle parole del ministro rintracciava l’eco di quelle pronunciate dal procuratore catanese

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5s su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di FracCaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Tu - Caro Salvini - quante vite hai salvato? : Da sempre in politica va di moda infarcire di numeri le proprie idee per averla vinta. Ma io sono un poeta e credo ancora che le parole abbiano un valore, perfino numerico. E se tutto questo balenare di cifre si dovesse ridurre a una domanda sola, semplice, essenziale, netta, come netta è la differenza tra vivere o morire, il quesito sarebbe questo: tu, caro Salvini, quante vite puoi dimostrare di aver salvato?Continua a leggere

Gelmini a Salvini : “Il reddito di cittadinanza è una misera paghetta - il paese pagherà Caro tutto ciò” : Maria Stella Gelmini si rivolge a Matteo Salvini che aveva chiesto un po’ di collaborazione «Salvini ci invita a collaborare e dice che dobbiamo smettere di attaccare la Lega? Gli rispondo, con molta pacatezza, che sui territori abbiamo costruito e stiamo rafforzando il centrodestra, specialmente nelle regioni e nei comuni dove già governiamo e in altri nei quali andremo presto al voto insieme. Piuttosto a livello nazionale sia lui a ...

Manovra - Salvini - Di Maio e FracCaro a p.Chigi : a breve vertice con Conte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Quattrocento sindaci a favore del Decreto Salvini e contro DeCaro : "Non usare l'Anci per le tue battaglie politiche" : I sindaci italiani che si sono apertamente schierati a favore del Decreto Sicurezza sono circa il triplo rispetto ai contrari. Da Venezia a Genova, da L'Aquila ad Arezzo, da Viterbo a La Spezia, sono circa 400 i primi cittadini ad aver firmato una lettera, promossa dal delegato alla Finanza Locale dell'Anci Guido Castelli, per sostenere il provvedimento che porta la firma del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il destinatario, però, ...

Gilet gialli - Salvini : 'Un conto è il Caro benzina - un altro spaccare le vetrine' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse