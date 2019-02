Basket | l’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Gudaitis A breve attesi

Basket - tegola per Milano : lesione del crociato per Arturas Gudaitis - l’Olimpia perde un uomo fondamentale : Arrivano pessime novità per l’Olimpia Milano, purtroppo Arturas Gudaitis si è lesionato il legamento crociato anteriore della capsula articolare e della tibia prossimale del ginocchio sinistro. Il centro si è infortunato ieri sera in occasione del match di Eurolega contro il Gran Canaria, il lituano era caduto male a metà del secondo quarto ed era uscito dal campo in barella, lasciando subito intuire che si trattava di qualcosa di ...

Basket - Milano in apprensione per Arturas Gudaitis : trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Perdita pesante per l’Olimpia : Milano festeggia la soffertissima vittoria sul campo del Gran Canaria (106-104 dopo un tempo supplementare) e può gioire per un successo fondamentale nella corsa verso i playoff di Eurolega, ma la serata riserva anche grande apprensione perché l’infortunio di Arturas Gudaitis sembra purtroppo molto grave. Il centro lituano ha infatti riportato un forte trauma distorsivo al ginocchio sinistro, un brutto atterraggio su quella gamba a metà ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano va nella tana del Gran Canaria con un James Nunnally in più : E’ un 21° turno particolare, quello che l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano si appresta ad affrontare in Eurolega: di fronte, infatti, c’è il Gran Canaria sponsorizzato Herbalife, al momento penultimo nella classifica di regular season e con un rendimento in deciso calo nelle ultime partite. Non è una stagione facile per la squadra che fa base a Las Palmas, al largo della costa occidentale del Marocco: oltre al rendimento non ...

Basket - James Nunnally è ufficialmente un giocatore dell’Olimpia Milano. Accordo fino al 2020 per lo statunitense : Mancava soltanto l’ufficialità e l’ufficialità è arrivata: James Nunnally è un giocatore dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Come annuncia la società meneghina attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il 28enne nato in California ha sottoscritto un Accordo fino al 30 giugno 2020. Lo statunitense non sarà naturalmente disponibile per la sfida di oggi contro la Virtus Bologna, ma farà il suo esordio con la maglia ...

Basket - l’Olimpia Milano annuncia l’arrivo di Nunnally : il comunicato : L’Olimpia Milano ha acquistato ufficialmente James Nunnally, guardia-ala che farà molto comodo a coach Pianigiani per i suoi obiettivi stagionali L’Olimpia Milano, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Nunnnally: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020 con il giocatore James Nunnally, guardia-ala di 2.01, ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano riceve lo Zalgiris Kaunas per ripartire in Europa. Trent’anni fa la sfida era Dino Meneghin-Arvydas Sabonis : L’Eurolega è ormai giunta ai due terzi del proprio cammino di regular season nella stagione 2018-2019, e si fa sempre più serrata la lotta per arraffare gli ultimi posti per i quarti di finale. Al Mediolanum Forum di Assago, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha la necessità di riprendere la marcia contro un’altra formazione nelle sue stesse condizioni (8 vittorie e 11 sconfitte): lo Zalgiris Kaunas. La formazione lituana, ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano sconfitta in volata a Vitoria - Huertas e Poirier trascinano il Baskonia e inguaiano l’Olimpia : Arriva un’altra sconfitta per l’Olimpia Milano in Eurolega. Nel 19° turno della massima competizione europea per club la formazione di Simone Pianigiani cade in trasferta per mano del Baskonia Vitoria col punteggio di 80-75: questo risultato finale, inoltre, consente agli uomini di Vladimir Perasovic di ribaltare la differenza canestro, dal momento che al Mediolanum Forum di Assago aveva perso per 93-90, e questo potrebbe contare in ...

Basket - Eurolega 2019 : trasferta di fuoco per l’Olimpia in Spagna. Baskonia-Milano è uno scontro diretto da playoff : Milano non può più sbagliare. La formazione di Simone Pianigiani è attesa domani ad una sfida decisiva per il proprio cammino nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. L’Olimpia scenderà in campo nella caldissima Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz contro gli spagnoli del Baskonia, nella diciannovesima giornata della regular season della massima competizione europea. Se è vero da un lato che la stagione è ancora lunga e che con dodici ...

Basket – Risultati 15ª giornata : l’Olimpia Milano espugna Trieste - Avellino non lascia scampo a Pistoia : La capolista supera Trieste in rimonta, niente da fare invece per Pistoia al cospetto di Avellino che rimane saldamente al secondo posto Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano, che conclude il girone d’andata del campionato di Serie A di Basket al primo posto. Gli uomini di coach Pianigiani superano Trieste in rimonta, recuperando nell’ultimo quarto lo svantaggio accumulato nel corso del match. Davanti al ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano cade anche in Germania. Il Bayern vince e allunga in classifica : Settimana da dimenticare per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo la sconfitta casalinga contro il Barcellona, la squadra di Pianigiani cade anche a Monaco di Baviera contro il Bayern (93-87) in quello che era un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Un ko molto pesante perchè ora i tedeschi si trovano avanti di una vittoria e pure con la differenza canestri a suo favore. Il Bayern è trascinato dai 18 punti di Maodo Lo e di Nihad ...

Serie A Basket - 14ª giornata – Trento ko a Milano : l’Olimpia si comporta da capolista - a valanga sugli uomini di Buscaglia : L’Olimpia batte Trento al Mediolanum Forum di Milano e si conferma regina della classifica della Serie A di Basket In occasione della 14ª giornata della Serie A di Basket la A|X Armani Exchange Milano ha battuto la Dolomiti Energia Trentino per 86-78. La squadra allenata da Pianigiani ha sfoderato nel giorno dell’Epifania una prestazione degna della prima in classifica, padroneggiando in campo soprattutto nel terzo quarto di ...