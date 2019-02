A22 | Toninelli ordina ispezione dopo caos neve | ' Gestione tornerà pubblica'

Toninelli ordina un'ispezione sulla A22 : "La gestione tornerà pubblica" : "Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un'ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione". Lo dice il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota nel quale ricorda che la concessione è scaduta da ...

Toninelli ordina controlli sulla A22 del Brennero : Continua a nevicare in Alto Adige, provocando nuovi disagi. Nonostante la statale del Brennero sia stata riaperta, il traffico risulta ancora molto rallentato sulla corsia nord tra Chiusa/Val Gardena e Vipiteno, soprattutto a causa dei mezzi pesanti che, nelle ultime ore, sono rimasti bloccati perché viaggiavano senza un'adeguata attrezzatura invernale. E proprio sui disagi provocati dalla neve, ora il ministro delle Infrastrutture e dei ...

Caos sulla A22 - ispezione di Toninelli : «L’Autobrennero tornerà allo Stato» : Nevica di nuovo al Brennero e persiste l’allerta rossa nel Bolognese, ma il peggio è alle spalle. Il ministro: «la gestione dell’autostrada tornerà allo Stato»

Toninelli : ispezione su A22 - sia pubblica : 15.18 "Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. E' già in corso un'ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione". Così il ministro Infrastrutture e Trasporti,Toninelli,in una nota in cui ricorda che la concessione è scaduta da anni e si è "ad un passo dal rinnovo con una ...

Toninelli - ispezione sull'A22. "La gestione tornerà pubblica" : Il giorno dopo i disagi sofferti dagli automobilisti sull'Autostrada del Brennero, il ministro delle Infrastrutture manda gli ispettori a verificare le misure di sicurezza. E annuncia di voler togliere al concessionario la gestione del tratto.

Maltempo - Toninelli sulla Brennero : “Ispezione sulla A22 - tornerà pubblica” : ”Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un’ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in una nota. ”Per la gestione dell’A22 la concessione è ...