Udinese | Nicola | conta solo fare punti

Udinese-Parma alle 18 La Diretta Nicola cerca risultati e gioco : L'Udinese inizia il 2019 davanti al pubblico della Dacia Arena. Gli uomini di Davide Nicola hanno come obiettivo quello di continuare sulla falsa riga del 2018, che li ha visti chiudere il girone di ...

Calciomercato Udinese : Nicola vuole Schiattarella? : L’Udinese punta al centrocampista della Spal Pasquale Schiattarella, in uscita dal club ferrareseA poche ore dalla sfida con il Parma, l’Udinese, oltre a preparare la partita contro gli emiliani, lavora ancora sul mercato, per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno, dove l’obiettivo resta quello della permanenza in Serie A. Dopo il colpo Okaka proveniente dal Watford, i friulani stanno ancora sondando il terreno ...

Udinese - Nicola : 'Nedved mio modello - vale CR7' : Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport: 'Pavel Nedved come modello? L'ho affrontato da calciatore. Non lo conosco. Era per i tifosi quello che è ora Cristiano Ronaldo: dedizione, disciplina. Rappresentava la squadra. Straordinario. L'...

Serie A Udinese - Nicola senza i sudamericani : UDINE - I bianconeri sono tornati in campo per affrontare la seconda seduta di allenamento del 2019. Al Bruseschi assenti solo i tre sudamericani Pussetto , Machis e Vizeu . Per il resto della rosa a ...

Calciomercato Udinese - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Davide Nicola ritroverà i ragazzi allenati a Crotone? : Sicuramente la sessione invernale di Calciomercato sarà molto utile all’Udinese, che al momento veleggia con cinque punti di margine sulla zona retrocessione, ma se con l’arrivo di Davide Nicola i problemi in difesa sembrano essere diminuiti, in avanti i friulani continuano a segnare poco. Proprio per questi motivi, secondo tuttoUdinese.it, i primi rinforzi per i bianconeri potrebbero rispondere a dei calciatori che il tecnico dei ...

Calcio : Udinese - Nicola 'gran bella gara' : ANSA, - UDINE, 29 DIC - "Abbiamo fatto una gran bella partita, non solo per produzione di gioco. E' stata un'altra partita in cui non si è concesso quasi nulla agli avversari mantenendo l'armonia ...

Serie A Udinese - Nicola : «La priorità è battere il Cagliari» : UDINE - "In tutto il tempo che dedichiamo a preparare la partita successiva ci mettiamo del nostro per fare un passo in più. Ora una priorità, che riguarda la difesa, è stata acquisita ed è dimostrata ...

Serie A Udinese - Nicola : «Il Frosinone avrà una concentrazione diversa» : UDINE - Dopo la prima sconfitta della sua gestione, Davide Nicola è chiamato a vincere contro il Frosinone . Ma attenzione ai ciociari: "Il Frosinone ha cambiato allenatore, è sempre un passaggio ...

Serie A Udinese - Nicola : «Soddisfatto della prestazione» : MILANO - "Sono molto soddisfatto della prestazione. Per larghi tratti dell'incontro non abbiamo giocato solo di rimessa" . Il tecnico dell' Udinese , Davide Nicola , ha commentato così l'incontro con ...

Inter-Udinese - le formazioni ufficiali : nerazzurri con Keita - Nicola avanza De Paul : Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Luciano Spalletti Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, De Paul. All. Davide Nicola SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Inter-Udinese, le ...

Inter-Udinese - Nicola : 'Nerazzurri affamatissimi dopo l'eliminazione dalla Champions - ma non partiamo battuti' : stata una settimana negativa per l'Inter, battuta all'Allianz Stadium dalla Juventus nel derby d'Italia ed eliminata a sorpresa dalla Champions League. Soprattutto il pareggio contro il PSV ha fatto ...

Serie A Udinese - Nicola : «Cerchiamo di creare problemi all'Inter» : UDINE - "Mi aspetto un' Inter affamatissima" . Lo ha detto il tecnico dell' Udinese Davide Nicola presentando l'anticipo di domani nella conferenza stampa della vigilia. "Uscire dalla Champions non ...

Udinese : Nicola 'Non parto mai battuto' : ANSA, - UDINE, 08 DIC - "È inutile girarci attorno. L'Atalanta è la seconda forza del campionato per produzione di gioco, ha costretto il Napoli a giocare con un 6-2-2. Dobbiamo essere consapevoli che ...