Tav | fonti del Mit | Si va verso conclusioni negative

(Di sabato 2 febbraio 2019) Le differenze tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Tav sono molte. Troppe. E mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea l'importanza di questo progetto, Alessandro Di Battista alza i toni, dicendo che l'alta velocità è inutile e che, letteralmente, il leader leghista deve smetterla di rompere i c.... E poco può mediare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto dopo che dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trapelano i primi dati sulla Tav: "Un saldo molto negativo", fa sapere l'Ansa che, come riporta Repubblica, "riceve daqualificate del Mit la notizia che dall'approfondimento tecnico circa i dati dell'analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione sta emergendo che l'opera non conviene farla".Questi dati, o almeno la lettura che di essi verrà fatta, potrebbe fermare l'alta velocità. Del resto, lo stesso Conte oggi ha detto: "Abbiamo ...