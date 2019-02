Sci | slalom donne a Maribor | Shiffrin padrona a metà gara | dà 1' alla Vlhova

LIVE Slalom speciale Maribor 2019 - diretta classifica tempo reale Sci alpino femminile : Shiffrin in testa alla 1ª manche. 10ª Costazza : diretta Slalom speciale Maribor, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Maribor 2019 Radvanje, ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica PRIMA MANCHE Slalom speciale Maribor 1. Mikaela Shiffrin , USA, 50.05 2. Petra Vlhova , SVK, +1.00 3. Anna Swenn Larsson , SWE, +1.09 4. Frida ...

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell'affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione

Sci alpino - Slalom Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche - Vlhova a un secondo : Mikaela Shiffrin ha ipotecato la vittoria nello Slalom di Maribor. L’americana ha dominato nella prima manche, infliggendo distacchi altissimi a tutte le avversarie, compresa Petra Vlhova, che ieri aveva occupato insieme a lei il gradino più alto del podio in gigante. Una prestazione semplicemente perfetta quella della nativa di Vail, che ormai è indirizzata verso il sesto successo in stagione tra i rapid gates. La slovacca è stata ...

Slalom Maribor streaming video Rai : in pista - la gara comincia! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Maribor streaming video e tv: orario e risultato live, favorite e azzurre per la gara, Coppa del Mondo di sci femminile , oggi 2 febbraio, .

Sci alpino - slalom femminile di Maribor : sei azzurre al via - Shiffrin favorita : Sci alpino, slalom femminile di Maribor: alle 10 la partenza della gara in terra slovena con sei italiane ai nastri di partenza Ultima gara di Coppa del mondo prima della partenza per i Mondiali. Nello slalom femminile di Maribor ci sono sei azzurre al via (ore 10, diretta tv Raisport ed Eurosport). Due nel primo gruppo, Irene Curtoni con il numero 10 e Chiara Costazza con il numero 12, poi toccherà alle altre: Lara Della Mea (40), ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : scontro titanico tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

Sci alpino - il programma delle gare di oggi (2 febbraio). Discesa Garmisch e Slalom Maribor : orari e tv : Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor, dopo la incredibile vittoria a pari merito di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova nel gigante di ieri, oggi sarà di scena lo Slalom, con la statunitense pronta a chiudere i conti sia in classifica generale, sia in quella di specialità. Spostandosi in Germania, più precisamente a Garmisch, invece, gli uomini saranno impegnati nella Discesa libera ...

Sci alpino oggi (2 febbraio) - Slalom Maribor 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà lo Slalom femminile di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. In terra slovena andrà in scena l’ultima gara prima dei Mondiali di Are. Favorita Mikaela Shiffrin, ma attenzione alla slovacca Petra Vlhova, che ha vinto a pari merito con l’americana il gigante. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma e l’orario d’inizio dello Slalom di Maribor, prova ...

LIVE Slalom speciale Maribor 2019 - diretta e classifica in tempo reale Sci alpino femminile : 1ª manche ore 10.00 : diretta Slalom speciale Maribor, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Maribor 2019 Radvanje, ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

Sci alpino - Slalom Maribor 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 2 febbraio si disputerà lo Slalom femminile di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. In terra slovena andrà in scena l’ultima gara prima dei Mondiali di Are, la grande favorita della vigilia è la solita Mikaela Shiffrin che scenderà col pettorale 3 e che vorrà dominare ma attenzione alla slovacca Petra Vlhova e ad altre potenziali insidie come le svedesi Frida Hansdotter e Anna Swenn Larsson, senza ...

Sci Alpino – Slalom di Maribor - sei le italiane al via : Sei italiane al via nello Slalom di Maribor: per Costazza, Irene Curtoni e Della Mea ultimo test pre-Mondiali Saranno sei le italiane al via nello Slalom di Maribor in programma sabato 2 febbraio (prima manche ore 10, seconda ore 13). Con le veterane del gruppo Chiara Costazza e Irene Curtoni, andranno in pista Roberta Midali (che ha partecipato anche al gigante) più tre giovani: Lara Della Mea, reduce dal secondo posto di Melchsee ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : sei azzurre presenti in slalom. Guida la truppa Chiara Costazza : Dopo lo slalom gigante va in scena lo slalom speciale in terra slovena, in quel di Maribor, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Domani appuntamento con i rapid gates (prima manche ore 10, seconda ore 13, diretta tv su Raisport ed Eurosport), tutto pronto per un’altra sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova, che oggi si sono divise la posta in palio con una vittoria a pari merito. Ci proverà anche ...

Sci alpino - slalom gigante di Maribor : successo ex aequo per Shiffrin e Vlhova : Sci alpino, slalom gigante di Maribor: Shiffrin e Vlhova si sono divise la posta in palio quest’oggi nella gara in terra slovena Ancora un successo per la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin che raggiunge la 13/a vittoria stagionale e la 55/a in carriera, nello slalom gigante di Maribor. successo arrivato ex aequo con la slovacca Petra Vlhova con il tempo di 2.31.31. Per la Vlhova è l’ottavo successo. Terzo posto per la ...