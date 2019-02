ilfogliettone

: Schumi jr: felice di essere figlio del più grande pilota - - ilfogliettone : Schumi jr: felice di essere figlio del più grande pilota - -

(Di sabato 2 febbraio 2019) "Sonodiildel piu'di F.1 di tutti i tempi. Sonoche lui sia il il piu'di F1. di tutti i tempi, lo ammiro per quello e anche se puo'un po' difficile, e' quello che e'". Lo ha detto Mick Schumacher, campione di F.3, prossimodi F.2 edella Ferrari Driver Accademy, in una intervista su "Auto" la rivista della FIA.Il nome che porta e' un nome pesante e il giovane Mick ne e' consapevole: "Ci sono lati positivi e ci sono lati negativi" dice. "Avere il supporto e avere un sacco di gente in tutto il mondo che ti segue non puo'una brutta cosa e sono grato per questo" affermaJr . che mostra dideterminato ma allo stesso tempo attento nel programmare la sua carriera nel motorsport. "Ognuno deve scoprire da solo cosa e' meglio per lui. Abbiamo sempre detto che volevo prendermi del tempo per ...