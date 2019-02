Revoca della scorta a Ruotolo | Fnsi e Sugc scrivono a Conte

"Il tuo rid è stato Revocato" : il mistero della lettera dei gestori di luce e gas : 'Il suo rid bancario per pagare le bollette è stato revocato dalla sua banca e non è più attivo. Di conseguenza, le verrà addebitato un deposito cauzionale sulla prossima fattura'. Sono diversi i ...

Corte dei conti - no all'azione Revocatoria per Rollandin e Restano Aosta -I magistrati della Sezione giurisdizionale hanno rigettato - con ... : Le operazioni compiute nel 2017 dai consiglieri regionali Augusto Rollandin e Claudio Restano , a favore di congiunti, non erano mirate a sottrarre risorse al sequestro conservativo scattato, nei ...

Cimitero Comiso - verso la Revoca della privatizzazione : Avviato l'iter per la revoca della delibera sulla privatizzazione del Cimitero di Comiso. Il sindaco Maria Rita Schembari risponde al M5S.

Ponte di Genova stop alla Revoca della concessione ad Autostrade : «Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale: disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia», aveva annunciato il premier Giuseppe Conte all’indomani del crollo del Ponte Morandi. Ma a dispetto dei proclami di quei giorni (Di Maio: «Chi non vuole revocare le concessioni deve passare sul mio cadavere. C’è la volontà po...

Cozze contaminate da ‘vibrione del colera’ : il ministero della Salute Revoca l’allarme : Il ministero della Salute ha revocato oggi l’allarme sulle Cozze Nieddittas. Inoltre, le analisi dell’ASL Oristano e dell’Istituto Zooprofilattico dell’Università di Sassari certificano l’assenza di qualsiasi contaminazione nei vivai del Golfo di Oristano. Un risultato importante, che certifica quello che si sapeva già: le Cozze Nieddittas sono sane e sicure. E per rassicurare ancora di più i consumatori sulla qualità e sicurezza delle sue ...

Intanto la difesa del magistrato chiede la Revoca della misura al Tribunale del Riesame : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Brexit - sentenza della Corte Ue : "Londra è libera di Revocarla" : "Il Regno Unito è libero di revocare unilateralmente la notifica della sua intenzione di ritirarsi dall'Unione Europea". Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una sentenza storica, destinata a avere un forte impatto sul voto della Camera dei Comuni sull'accordo tra il governo di Theresa May e l'Ue a 27 Segui su affaritaliani.it

Revocato il Consiglio Superiore della Sanità : “E’ tempo di dare spazio al nuovo” : “Il Consiglio Superiore di sanita’ e’ organo di consulenza tecnico-scientifica del ministro della Salute e, dunque, ho deciso di dare un segnale di discontinuita’ rispetto al passato rinnovando la composizione dei 30 membri di nomina fiduciaria. Siamo il governo del cambiamento e, come ho gia’ fatto per le nomine di mia competenza nei vari organi e comitati del Ministero, ho scelto di aprire le porte ad altre ...

La ministra della Salute ha Revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del Consiglio superiore di sanità : La ministra della Salute Giulia Grillo ha revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del Consiglio superiore di sanità (CSS), il più importante organo di consulenza tecnico scientifica del ministero della Salute. La revoca delle nomine – una