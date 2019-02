PlayStation 4 è la console più venduta al mondo del 2018

PlayStation - cinque curiosità sulla console Sony : Il 3 dicembre 1994 la Playstation arriva in Giappone e da lì a poco sarebbe stata esportata in tutto il mondo raggiungendo un enorme successo. Sono passati 25 dalla data di creazione e la console Sony rimane ancora tra le 'stazioni di gioco' più amate da videogiocatori di ogni età. Nel tempo abbiamo assistito all'evoluzione della console da grigia a nera, alla forma dei joystick sempre più ergonomici, dalla webcam al visore. Di seguito cinque ...

PlayStation 5 : indiscrezioni sul SoC che monterà la console : Come riporta Gamingbolt, abbiamo qualche indiscrezione che val la pena riportare riguardo il possibile chip montato sull'attesissima PlayStation 5.Come possiamo vedere, il product code del chip AMD sarebbe stato diffuso online, ed il codice in questione sarebbe "2G16002CE8JA2_32 / 10 / 10_13E9". Potrebbe sembrare un codice senza senso, ma esso reca comunque con sé alcune interessanti informazioni:Se l'indiscrezione dovesse risultare veritiera, ...

Un fan trasforma PlayStation Classic in una console portatile : La breve storia di PlayStation Classic è piuttosto tortuosa. Il tentativo di Sony di diffondere la "nostalgia retrò" tra i giocatori è stato essenzialmente un modo per portare ai tanti fan i grandi Classici del passato come ha fatto in precedenza Nintendo. Tuttavia, ci sono anche giocatori che hanno cercato di sfruttare la "magia" tecnologica della mini console. E in particolare un fan ha davvero trasformato PS Classic in qualcosa di diverso, ...

PlayStation 4 verso le 100 milioni di console vendute? Il traguardo di 90 milioni sarebbe già stato superato : Mentre tutti parlano di PS5 e di nuova generazione non bisogna di certo dimenticarsi di ciò che PS4 ha fatto e sta facendo sul mercato. La console che sta "vincendo" l'attuale generazione in termini di vendite potrebbe infatti aver superato un altro importante traguardo.Come segnalato da ComicBook.com, in rete si è diffuso una sorta di rumor che confermerebbe come PS4 abbia superato quota 90 milioni di copie distribuite. La notizia arriva dal ...

PlayStation festeggia il Natale con offerte per console - PS VR e giochi : Le vacanze di Natale sono sempre più vicine e portano le imperdibili offerte di PlayStation. Tante promozioni dedicate a PlayStation 4 e PlayStation VR, valide da oggi fino al 24 dicembre, e in aggiunta gli sconti su alcuni dei migliori giochi dell'anno per PS4, attivi da giovedì 13 dicembre. PS4, PS4 Pro e PS VR (dal 10 al 24 dicembre 2018) offerte sui titoli per PS4 (dal 13 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019) ...

PlayStation Classic : cosa c'è all'interno della nuova micro-console di Sony? - articolo : Che tipo di hardware si cela all'interno di PlayStation Classic e come funziona? È una domanda che ci affascina dal momento in cui il progetto è stato annunciato. Inizialmente, ci siamo chiesti se Sony potesse aver usato lo stesso SoC di PlayStation Vita che si era più volte dimostrato eccellente nell'emulazione dell'originale PlayStation. Tuttavia, l'azienda nipponica ha optato per un setup basato su un SoC ARM, ben più potente dei chip interni ...