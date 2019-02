Maltempo | emergenza Po | “E’ salito di 3 metri in 12 ore”

Maltempo - Autobrennero chiusa per neve. FS : "Emergenza grave in Alto Adige" : Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord da chiusa fino al confine. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a ...

Maltempo Alto Adige : stato di emergenza grave dei piani Fs neve e gelo - la protezione civile chiede di non usare la A22 : In riferimento all’emergenza neve in atto, la protezione civile dell’Alto Adige chiede di non utilizzate l’autostrada del Brennero. Sono impegnati senza sosta 220 spazzaneve del servizio strade e vengono segnalati ritardi e cancellazioni anche per quanto riguarda treni e autobus. Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L’offerta ...

Maltempo - frana a Pomarico : Borrelli - “serve lo stato d’emergenza” : “Come Dipartimento di Protezione Civile istruiremo la richiesta della Regione Basilicata per la dichiarazione dello stato d’emergenza. Secondo me i presupposti ci sono tutti, è tangibile che sono venute giù diverse abitazioni e la popolazione ha bisogno d’assistenza, e questo è lo standard necessario per la dichiarazione dello stato d’emergenza“: lo ha dichiarato il Capo dipartimento della Protezione civile, Angelo ...

Maltempo - emergenza nel weekend della Candelora : lo Scirocco flagella l’Italia - disastro al Centro/Nord per nubifragi - neve e gelicidio [LIVE] : 1/13 Brennero ...

Maltempo - Febbraio inizia con una violenta Sciroccata e scatta l’Emergenza : piogge torrenziali e venti impetuosi con caldo anomalo al Sud - tanta neve al Nord [LIVE] : 1/40 ...

Maltempo - emergenza neve al Centro Nord : “Fs cancella il 30% dei treni - inaccettabile” : “E’ inaccettabile che in previsione di una nevicata di pochi centimetri, assolutamente di carattere ordinario, il Gruppo FS abbia cancellato il 30% delle corse regionali sulle linee di collegamento tra Liguria e Piemonte. Il Gruppo FS dovrebbe ricordarsi che gestisce un servizio pubblico che deve essere garantito sempre. Ho presentato una interrogazione urgente con il collega Nico Stumpo, componente della Commissione Trasporti, per ...

Maltempo Sardegna : la Regione sblocca 500mila euro per l’emergenza neve : Ammonta a 500mila euro il programma annuale 2019 per l’assegnazione di risorse ai 33 Comuni montani della Sardegna per far fronteggiare le emergenze legate allo sgombero della neve, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano. “L’intervento è destinato a supportare i Comuni montani, secondo la classificazione altimetrica fornita dall’Istat, nel ...

Ciclone Polare - Maltempo in Sardegna : a Nuoro attivati i piani di emergenza : Sardegna nel vortice del Ciclone Polare, con forte maltempo e nevicate. La Direzione della Asl di Nuoro è impegnata per la piena attuazione dei due piani di emergenza per condizioni meteorologiche avverse per tutto il territorio di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda l’area più critica, comprendente 13 Comuni montani, si segnalano le azioni poste in essere dal Distretto Socio Sanitario di Sorgono con l’attivazione ...

Maltempo - torna l’emergenza neve : Fs attiva i piani neve e gelo in sei regioni - treni ridotti : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, i piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni ad esclusione della Toscana. In questa Regione a causa delle nevicate più abbondanti, domani (martedi’ 22 gennaio) sarà garantito il 70% dei treni regionali sulle ...

Maltempo Torino - emergenza freddo : “Difficile un’accoglienza al 100% - ma misure per metà homeless” : ”Offrire un rifugio caldo e sicuro al 100% di chi non ha un posto dove andare e soprattutto nei mesi più freddi necessita di una sistemazione non è possibile, sia perchè c’e’ sempre qualcuno che rifiuta l’accoglienza, sia perchè ci sono sempre persone nuove che hanno bisogno di aiuto, ma come amministrazione ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di più per migliorare il servizio”. A parlare è Sonia Schellino, ...

Maltempo Veneto : la Regione si prepara all’emergenza neve : Uno dei rischi che il presidente della Regione Luca Zaia ha individuato, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018, è quello delle conseguenze che lo schianto di interi boschi nelle aree montane potrebbe avere sui sottostanti centri abitati in caso di nevicate e sulla viabilità. I rischi idrogeologici collegati sono quindi ...

Maltempo - emergenza freddo : in campo anche il Comune di Catania : Sono quasi al completo ogni sera a Catania i quaranta posti letto provvisori realizzati in piazza della Repubblica con il coordinamento del Comune e delle associazioni di forza intervento rapido di protezione civile per l’accoglienza di senza tetto nelle 4 tende e nella roulotte da campo allestite dalla Protezione Civile Regionale. In questi giorni di freddo ai piu’ bisognosi viene dato un primo supporto con coperte e viveri di prima ...

Maltempo Firenze : continua l’accoglienza per l’emergenza freddo : “Tra il 3 dicembre 2018 e il 10 gennaio 2019 sono 28 le persone che hanno accettato il servizio di accoglienza invernale”. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, rispondendo ad un question time proposto in consiglio comunale dal presidente della commissione ambiente, vivibilita’ urbana e mobilita’ Fabrizio Ricci. Nel periodo in questione, ha precisato Funaro, “sono state ...