L’appello di Papa Francesco ai politici | “L’aborto non può essere un diritto umano”

L’appello di Papa Francesco ai genitori : “Non litigate mai davanti ai vostri figli” : “Non litigate mai davanti ai vostri bambini”: è l'appello che Papa Francesco rivolge ai genitori durante l'omelia in occasione del battesimo di 27 neonati alla Cappella Sistina. “È normale che gli sposi litighino, sarebbe strano il contrario. Fatelo pure, ma fatelo in modo che loro non vedano e non sentano. Non sapete l’angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori”.Continua a leggere

Migranti sulle navi - L’appello del Papa : Messa d’Epifania, la richiesta di aiuto per «le persone salvate nel Mediterraneo e in cerca di un porto sicuro»

Migranti sulle navi - L’appello del Papa : Messa d’Epifania, la richiesta di aiuto per «le persone salvate nel Mediterraneo e in cerca di un porto sicuro»

L’appello del Papa per Natale : fraternità tra nazioni e religioni diverse : Bisogna accogliere, perché «siamo tutti fratelli». L’augurio del Pontefice è improntato sulla «fraternità». Lo ripete due volte, Francesco, durante il messaggio Urbi et Orbi (alla città di Roma e al mondo) di questo Natale 2018. Il Papa esorta a riscoprire i legami che uniscono nazioni e religioni. E lancia appelli al dialogo tra «israeliani e pale...

Tragedia Corinaldo - L’appello di un papà : “Cerco il buttafuori che ha salvato mio figlio” : I genitori di un diciassettenne rimasto ferito alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo hanno raccontato quanto accaduto al figlio, che si trovava nel locale vicino Ancona dove doveva arrivare Sfera Ebbasta per un compleanno e che, travolto dalla calca, è stato tirato per un braccio e salvato da qualcuno: “Faremo di tutto per rintracciarlo”.Continua a leggere