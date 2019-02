Il desiderio di Evra | tornare alla Juve | ma Paratici frena il suo entusiasmo

Blastingnews

: Un altro grande #ritorno: #Evra chiede la #maglia #bianconera ?? #PatriceEvra avrebbe espresso il #desiderio di torn… - TifosiBN : Un altro grande #ritorno: #Evra chiede la #maglia #bianconera ?? #PatriceEvra avrebbe espresso il #desiderio di torn… - TUTTOJUVE_COM : Giampiero Timossi: 'Il ritorno di Evra alla Juve? Più un desiderio suo che dei bianconeri' -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Lantus dopo il mercato estivo è diventata una corazzata, nonostante ciò durante la sessione invernale avrebbe avuto bisogno di qualche rinforzo per allungare la panchina e sopperire ai ripetuti infortuni che ultimamente hanno falcidiato il pacchetto arretrato. La difesa si ritrova senza ricambi anche per la partenza di Medhi Benatia, sostituito in extremis da Martin Caceres. Se il marocchino non vedeva l’ora di lasciare Torino, Patriceinvece ha espresso ildi riagli ordini di Massimiliano Allegri. La sua idea è stata riportata dal Corriere di Torino. Il transalpino ha militato nelle file dellantus dal 2014 al gennaio del 2017, quando ha deciso di trasferirsi all’Olympique Marsiglia per tentare una nuova avventura da protagonista, ma la Ligue 1 non ha soddisfatto le sue aspettative. Motivo per cui si è trasferito al West Ham, ma neanche in Premier League ...