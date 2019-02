Fedez | Non farò più X Factor Al posto mio qualcuno che ha sempre sputato sui

Fedez su Instagram 'Non sarò più giudice di X Factor' : Dopo qualche frase sibillina che lasciava intendere la necessità di prendersi una pausa, Fedez annuncia il suo addio a X Factor . E lo fa rispondendo a un fan in una storia su Instagram, parole molto ...

Silvia Provvedi e la storia con Fedez : «Non sono mai stata la sua amante» : Silvia Provvedi torna a parlare del presunto flirt con Fedez. Su Leggo.it le ultime novità. In una puntata di Verissimo, Fabrizio Corona aveva rivelato: «Silvia mi ha tradito con...

Fedez conferma su Instagram : "Non sarò giudice ad X Factor 13 - voglio concentrarmi sulla mia famiglia" : Fedez: 'Lascio la tv e mi concentro sulla musica'. Addio a X Factor? Il rapper milanese, intervistato da News Mediaset, ha espresso il desiderio di abbandonare la televisione. prosegui la letturaFedez conferma su Instagram: "Non sarò giudice ad X Factor 13, voglio concentrarmi sulla mia famiglia" pubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2019 17:09.

Silvia Provvedi smentisce Corona : "Storia con Fedez? Non è vero nulla" : Il gossip si concentra ancora una volta sulla ex coppia formata da Silvia Provvedi e Fabrizio Corona: l"ex re dei paparazzi durante una sua ospitata a Verissimo ha dichiarato che la gemella del duo Le Donatella ha avuto una relazione con Fedez. A far chiarezza su tutta la circostanza ci ha pensato proprio la diretta interessata che ha smentito il suo ex fidanzato."Fedez è stato con la mia ex Silvia Provvedi" aveva dichiarato Corona, senza troppi ...

La folle asta su eBay per una felpa Paranoia Airlines : raggiunti 12 mila euro - ma Fedez Non ci sta! : Le felpe Paranoia Airlines raggiungono prezzi esorbitanti nelle aste su eBay: Fedez cerca di fermare i fan con un appello tra le sue storie Instagram Una felpa a 12.000 euro. È questo il costo esorbitante, raggiunto in un’asta su eBay, per uno dei capi della capsule collection di Fedez. Per promuovere il suo disco infatti, il rapper italiano ha lanciato nei giorni scorsi la collezione Paranoia Airlines (dal titolo del suo ultimo ...

Fedez - le sue felpe in omaggio sono in vendita su Ebay a 12mila euro e lui si infuria : “Non compratele” : Le felpe della capsule collection “design by The Ferragnez” sono arrivate a costare fino a 12.800 euro su Ebay. Peccato che fossero gratis, perché sono un omaggio che Fedez ha voluto fare ai suoi fan che acquistavano il suo nuovo disco Paranoia Airlines, assieme ad altri prodotti di Diesel come magliette, cappellini e tazze, tutti in edizione limitata. Ovviamente questi capi sono diventati subito oggetto del desiderio di moltissimi ...

Ecco perché Fedez Non può svelare il motivo della lite con J Ax e Rovazzi : Fedez non può svelare i motivi della lite con J Ax e Rovazzi a causa di un contratto con clausole milionarie. A svelarlo lo stesso rapper che, in un’intervista a Vanity Fair, è tornato a parlare degli ex amici. Per diversi anni Fedez ha vissuto un sodalizio umano e artistico con J Ax, sino alla separazione definitiva, arrivata all’improvviso e senza spiegazioni. Il cantante, che aveva condiviso persino la proposta di nozze con ...

Fedez - a Ghali non piace il suo album : «Che noia Airlines». Il marito di Chiara Ferragni risponde così : Il volo "Paranoia Airlines" è decollato il 25 gennaio diretto da subito in cima alla classifica di iTunes: si tratta dell'ultimo albumb di Fedez, che ha già conquistato i...

'Stoca***tto non è un artista' - Fedez stroncato malamente dal critico Monina : Esce oggi 'Paranoia Airilines' il nuovo attesissimo album di Fedez, disponibile da qualche ora in formato fisico, oltre che su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Nonostante il disco sia uscito da pochissimo, è già arrivata la prima stroncatura degna di nota: è quella di Michele Monina, senza ombra di dubbio uno dei critici musicali più attivi ed influenti degli ultimi anni in Italia. Monina ha pubblicato nella tarda mattinata ...

Fedez : 'Rovazzi? Non ho compreso che la sua direzione artistica era un'altra' : È stata una intervista fiume quella di Fedez a Vanity Fair, a cui ha confessato paranoie, paure e progetti futuri: al magazine di lifestyle, tuttavia, il rapper ha poi spiegato una volta per tutte il ...

Fedez : X Factor? Mai detto addio - non ho ancora deciso cosa fare : Durante la presentazione dell'album Paranoia Airlines, Fedez ha commentato anche il suo futuro nel talent show X Factor, sostenendo di non aver ancora deciso cosa fare e negando di aver detto addio al ...