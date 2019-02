Diabete | ecco l’alimento da consumare per combattere la glicemia alta

Diabete : ecco la vitamina in grado di prevenire la glicemia alta : Il Diabete viene definito la patologia del terzo millennio, in quanto la sua frequenza è aumentata esponenzialmente negli ultimi 50 anni. Causa principale: un’alimentazione ricca di prodotti industriali e di zuccheri artificiali. Mentre infatti un tempo era molto più frequente alimentarsi con cibi a Km0, adesso si tende spesso a sostituire il classico pasto cucinato al momento con ingredienti il più possibile naturali, con un preparato ...

Diabete e glicemia alta : ecco i sintomi da non sottovalutare : Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più frequenti tra la popolazione occidentale, in particolare tra gli over 50. Tuttavia si tratta di una malattia sempre più diffusa anche in giovane età, spesso in conseguenza ad un’alimentazione ricca di zuccheri raffinati. Il Diabete causa valori di glicemia alti, che si manifestano anche a digiuno, segno evidente di un malfunzionamento del pancreas. Al momento purtroppo non vi sono rimedi ...

Dal Diabete fino a Parkinson e Alzheimer : ecco come il trapianto di microbiota può aiutare nelle cure : Una revisione di dati scientifici relativi a una serie di trial clinici sul trapianto di microbiota (l’insieme di batteri che abita l’intestino umano) per la cura di diverse patologie, curata da Justin O’Sullivan della University of Auckland in Nuova Zelanda, ha concluso che tale trapianto, già impiegato contro le diarree croniche di origine batterica, potrebbe divenire un approccio terapeutico efficace anche per patologie come ...

Diabete e glicemia alta : ecco cosa mangiare e come associare i cibi per evitare pericolosi picchi glicemici : La glicemia alta e il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 sono tra le più grandi preoccupazioni alimentari del nostro tempo. Ma per prevenire è sufficiente seguire alcune regole alimentari valide per tutti, soprattutto per chi soffre di pericolosi picchi glicemici. Abbiamo chiesto al biologo nutrizionista Vincenzo Liguori dei consigli e delle indicazioni di massima da seguire per chi vuole mangiare in maniera corretta ed evitare di ...

Diabete : ecco l’alimento in grado di ridurre la glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse del nuovo millennio. Esso è dovuto da un malfunzionamento del pancreas che non riesce a regolare i livelli di zuccheri nel sangue. In conseguenza a ciò si manifestano valori di glicemia alta, che possono essere pericolosi per la salute. Quando viene diagnosticato il Diabete di tipo 2, si procede con una cura farmacologica che riduca i sintomi e mantenga i livelli di glicemia entro il range ...

Fibre e cereali integrali - ecco come proteggono la salute/ Almeno 25 grammi al giorno contro cancro e Diabete : Fibre e cereali integrali, ecco come proteggono la salute: uno studio neozelandese raccomanda di consumarne 25 grammi al giorno contro cancro e diabete

Diabete : ecco la spezia che aiuta a prevenire la glicemia alta : Anno nuovo, nuove (buone) abitudini alimentari. E’ questo uno degli obiettivi principali a cui aspirano la maggior parte degli italiani. Un’alimentazione sana consente infatti di prevenire diverse patologie, tra cui il Diabete. In particolare vi è una spezia che protegge da questa patologia, limitando la glicemia alta, ed è in grado di rendere molto efficace la dieta e il dimagrimento. Si tratta del cardamomo, un ottimo ...

Le fibre proteggono da Diabete - infarto e cancro : ecco gli alimenti da consumare e in quali quantità : Che le fibre siano benefiche per l’organismo è un fatto noto, ma a quanto pare non fanno bene solo all’intestino. E’ stato scoperto un nuovo beneficio offerto da un elevato consumo di fibre alimentari – contenute ad esempio nei legumi – e cereali integrali: gli alimenti che le contengono sono associate a un minor rischio di sviluppare malattie come diabete, cancro, infarto e ictus. Pubblicato sulla rivista Lancet, ...

Prevenzione e cura del Diabete - benefici per il cuore - facile da seguire : ecco qual è la migliore dieta del 2019 : La dieta mediterranea si è classificata come migliore dieta al mondo del 2019 davanti alla dash e alla flexariana. Lo rende noto la Coldiretti sulla base del best diet ranking 2019 elaborato dal media statunitense U.S. News & World Report, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. La dieta mediterranea – sottolinea la Coldiretti – ha vinto la sfida tra 41 diverse alternative con un punteggio ...

Diabete : ecco i sorprendenti benefici della frutta essiccata sul controllo degli zuccheri nel sangue : Nel contesto di nuovi studi clinici, l’International Nut and Dried Fruit Council (INC) ha annunciato l’esistenza di nuove prove scientifiche che suggeriscono i benefici della frutta essiccata sul controllo degli zuccheri nel sangue. È cosa nota che alcuni modelli dietetici, specialmente quelli ricchi di frutta e verdura, possono aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche come il Diabete e le patologie cardiovascolari. Tuttavia, nonostante ...

Diabete - preoccupati della frutta come fonte di zuccheri? Ecco quali tipi è possibile consumare in sicurezza : Le persone che soffrono di Diabete e quelle che seguono diete basate sull’indice glicemico (IG) possono mangiare la frutta secca, sapendo che non causerà un picco di glicemia rispetto ad alimenti a base di amido, come il pane bianco, suggerisce un nuovo studio condotto dai ricercatori del St. Michael’s Hospital di Toronto e pubblicato sulla rivista Nutrition and Diabetes. L’indice glicemico è stato sviluppato dal Dott. David Jenkins del ...