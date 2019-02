Campionato Mondiale Zero Robotics | team italiani sul podio

meteoweb.eu

(Di sabato 2 febbraio 2019) A bordo della Stazione Spaziale Internazionale si sono svolte le gare finali deldi2018/19, sotto la guida attenta degli astronauti attualmente in missione.Gli studenti– riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – si sono fatti onore e hanno raggiunto ottimi risultati: due squadre sono salite suldeldel Mondo die altri duesi sono classificati fra i finalisti della cosiddetta “Virtual Final”, condotta fra tutte le squadre semifinaliste ma non finaliste delvero e proprio.A salire sulsono state le squadre The Darkof LSA (IIS Avogadro – Liceo Scientifico, Vercelli), che ha conseguito il 1° posto, e Crab Nebula (Liceo Scientifico F. Cecioni, Livorno), giunta seconda.Per quanto riguarda la Virtual Final, invece, si sono classificate al 2° ...