A.Adige: tre valanghe, nessun ferito

Una valanga ha investito l'Autobrennero vicino al confine. Non vi sono feriti. Altre due sono cadute in Val Sarentino e in Valdurna.Non risultano persone né mezzi coinvolti. L'eccezionale nevicata delle ultime ore in Altoha costretto Trenitalia a cancellare alcuni treni. A Vipiteno,ultima località altoatesina prima del valico, sono caduti 65 centimetri di neve in poche ore.Tuttavia,è prevista un'attenuazione delle precipitazioni nel settore ovest. Altre sono invece previste da est già da stasera.(Di sabato 2 febbraio 2019)