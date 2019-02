U&D | Sara Affi Fella e Vittorio Paganini | messaggi in codice tra i due sui social

Sara Affi - la Bigella torna alla carica su U&D Magazine : 'Mi ha ferita' : Valeria Bigella, ex amica di Sara Affi Fella, è tornata alla carica per sparare a zero contro la modella di Venafro. In questi giorni, infatti, l'ex concorrente di Temptation Island ha rilasciato un'intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine ed ha svelato retroscena in merito alla fine dell'amicizia con Sara. Secondo quanto rivelato dalla Bigella, la Affi Fella l'avrebbe delusa e ferita, per questo la loro amicizia sarebbe ...

Sara Affi : Luigi e Lorenzo commentano la sua intervista su U&D Magazine 'Non m'interessa' : A distanza di un po' di tempo dall'intervista rilasciata dall'ex tronista Sara Affi Fella ai microfoni di "Chi", è arrivata la risposta dei suoi ex corteggiatori Luigi e Lorenzo. I due ragazzi, infatti, hanno commentato la vicenda nel corso di un'intervista con il settimanale Uomini e Donne Magazine. Entrambi si sono mostrati molto distaccati dalla vicenda, al punto da arrivare a chiosare in questo modo: "non m'interessa", "capitolo ...

U&D : Gemma Galgani attacca Riccardo - Sara Affi Fella beccata a litigare con Nicola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da ormai molti anni da Maria De Filippi. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e Sara Affi Fella. Se la dama ha criticato Riccardo Guarnieri durante la puntata odierna del trono over, l'ex tronista del trono classico è stata beccata a discutere animatamente con l'ex fidanzato Nicola Panico. U&D trono over: Gemma Galgani critica il ritorno di ...

U&D - Luigi Mastroianni in ospedale : l'ex di Sara Affi Fella si è fatto male : Non è ancora chiara la notizia sulla segnalazione di Luigi Mastroianni ma il gossip si è già scatenato: l'ex fidanzato di Sara Affi Fella è stato avvistato proprio oggi in ospedale. Sembra che il tronista di Uomini e Donne si sia infortunato, ma a dare la comunicazione dell'accaduto non è stato lui, visto che durante le puntate del people show di Maria De Filippi non gli è permesso usare i social. Intanto cresce la preoccupazione tra i suoi fan, ...

U&D - Sara torna sui social e replica ai suoi fidanzati : 'Semplicemente me' : Sara Affi Fella dopo lo scandalo che l'ha travolta è sparita per un periodo dai riflettori. Oggi però è ritornata e nonostante sia ancora ferita per tutti gli insulti ricevuti, ha fatto il suo esordio sui social. L'ex tronista di Uomini e Donne come molti sanno durante il suo percorso è stata smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, che l'ha accusata di aver recitato una parte. La donna infatti, mentre era seduta sul trono per conoscere ...

U&D - Sara Affi Fella confessa : “Durante il trono avevo un melanoma maligno” : Sono passati mesi dallo scandalo che ha coinvolto la redazione di Uomini e Donne, causato da Sara Affi Fella, la tronista che ha tradito Maria De Filippi e che oggi racconta di aver scoperto un melanoma durante il trono. La giovane, ex concorrente di Temptation Island, era stata scelta per salire sul trono dopo la fine della storia d’amore con Nicola Panico. Dopo la scelta l’amara scoperta: Sara era ancora legata al suo ex durante la ...

U&D : Andrea affetto della sindrome di Raynaud - Sara chiede scusa a Maria De Filippi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show punta di diamante di Canale 5. Le ultime novità riguardano Andrea Dal Corso e Sara Affi Fella. Se il corteggiatore di Teresa ha svelato su Instagram di aver sofferto della sindrome di Raynaud, l'ex tronista ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" per parlare dello scandalo che l'aveva coinvolta qualche mese fa. U&D: Andrea Dal Corso svela la sua malattia su ...

U&D - l'ex tronista Sara - reduce dallo scandalo : 'Chiedo scusa - ero drogata di tv' : Sara Affi Fella ha deciso di rompere il silenzio, a distanza di 5 mesi dallo scandalo che l’ha travolta nel dating di Uomini e Donne. L’ex tronista per la prima volta da quando è stata smascherata, è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sara ha deciso di fare chiarezza. Sulla rivista Chi la ragazza è apparsa ancora molto provata, tanto da ...