Ragazze | date allo sport il meglio di voi stesse

vanityfair

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Esattamente non si sa dove sia, ma di sicuro è in qualche anfratto vicino al cuore. È il motore, quello che ogni giorno ci fa bruciare di passione, combattere per un obiettivo, che ci dice non fermarti, mangia la vita. Ed è a quel moto perpetuo che si rivolge il messaggio di Nike, che con Just Do It si innalza al suon di #nullapuòfermarci e parla forte alla nuova generazione diitaliane attraverso la forza delloPerché quello del movimento è un linguaggio universale: iniziamo a fare attività fisica che ancora forse non ce ne rendiamo conto e la chiamiamonel momento in cui a questo istinto imponiamo delle regole. Per questo si chiama disciplinaiva, perché insegna, forma, rafforza, solidifica, infonde fiducia e crea dei traguardi. Bebe Vio, Sara Gama, Ilaria Panzera, Ayomide Folorunso, Valentina Vernia sono alcuni dei nomi che scenderanno in campo insieme ...