Raffaella Fico | Sì! mi sono rifatta il seno | ma sono contro gli eccessi

Raffaella Fico ammette di aver ritoccato il seno ma avverte : ‘Attenzione agli eccessi’ : Dopo aver sempre negato, alla fine Raffaella Fico, la ex del calciatore professionista Mario Balotelli, ha ammesso di essersi sottoposta alla chirurgia estetica per rifarsi il seno. Intervistata su ‘Storie Italiane’ (in onda su Rai 1) dalla conduttrice televisiva Eleonora Daniele, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha parlato della sua esperienza personale con la chirurgia estetica in una puntata del programma condotto dalla Daniele, nella ...

Raffaella Fico festeggia il compleanno con Moggi jr : "Come il primo giorno - ti amo" : Raffaella Fico ha compiuto 31 anni martedì e ha festeggiato insieme alla sua famiglia, al fidanzato Alessandro Moggi, con cui è tornato il sereno e tutti i suoi amici. La bella showgirl campana nel ...

Raffaella Fico ritorna sui social con qualche ritocchino in più : Raffaella Fico a quanto pare vuole cambiare vita e da qualche tempo non è più social nè tanto meno va in tv come ospite, ma si dedica alla sua Pia e al suo nuovo compagno, l’imprenditore Alessandro Moggi. Dopo dopo qualche tempo, Raffaella è tornata su “Instagram” pubblicando una foto che la ritrae in primissimo piano, ma non tutti hanno apprezzato lo scatto: la Fico è bellissima, ma secondo alcuni follower più maliziosi avrebbe ceduto a qualche ...

Musi lunghi tra Raffaella Fico e Mario Balotelli : Sembra che non c’è un’aria rilassata negli incontri fra Mario Balotelli e Raffaella Fico. Balotelli è stato fotografato da “Chi” mentre riporta la figlia Pia a casa di mamma Raffaella e tra i due ex cala il gelo. La showgirl apre la porta e senza guardarlo e Balotelli,riconsegna la piccola e la valigia e torna a testa bassa verso la sua vettura. Nessun accenno di chiacchiera o sorrisi, ma sguardi tristi per ambedue che in molti davano ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi : in vacanza prima del matrimonio : Raffaella Fico e Alessandro Moggi volano insieme a New York Hanno affrontato un brutto periodo per la loro relazione, la showgirl Raffaella Fico e il procuratore sportivo Alessandro Moggi. Ma nelle ultime ore, sul profilo Instagram di lui sono comparse delle foto che non lasciano dubbi. Pare infatti che, insieme alla piccola Pia, figlia che […] L'articolo Raffaella Fico e Alessandro Moggi: in vacanza prima del matrimonio proviene da Gossip ...

Vieni da Me - Raffaella Fico rivela lo sfregio subito da Cristiano Ronaldo dopo le accuse di stupro : ' Cristiano Ronaldo è come lo vedi: un bell'uomo, molto attento al suo fisico. È un po' egocentrico ma prende sul serio il suo lavoro. Ama il calcio ed è molto attento. Stento a credere alle accuse ...

