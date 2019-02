Napoli | per Hamsik il Guangzhou non molla

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Sampdoria : diretta tv. Per Giampaolo dubbio tra Colley e Tonelli - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Sampdoria: diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici per gli schieramenti attesi domani, nella 22giornata di Serie A.

Napoli - Scoperto arsenale nascosto in un garage : U n arsenale nascosto in un garage. E' quanto Scoperto dai carabinieri a Napoli che, all'interno di un garage sotterraneo in piazza Mercato, h anno rinvenuto tre pistole semiautomatiche con matricola ...

Napoli - scoperto il sotterraneo della camorra : ricette mediche - armi e silenziatore : Cinque ricettari in bianco del servizio sanitario nazionale, ognuno da 100 ricette, tre pistole semiautomatiche con matricola abrasa di cui una di fabbricazione tedesca, tutte cariche ma anche un...

Giacomelli per Juventus-Parma - Pairetto per Napoli-Sampdoria : Ecco gli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 22/a giornata (terza di ritorno) del Campionato di Serie A in programma domenica 3 febbraio alle 15:00. Cagliari-Atalanta (lunedi' 4-2, ore 21): Valeri di Roma 2 (Del Giovane-Marrazzo/IV: Marini; var: Piccinini, avar: Vuoto); Empoli-Chievo (sabato 2-2, ore 15): Di Bello di Brindisi (Caliari-Liberti/IV: Rapuano; var: Doveri, avar: Preti); ...

Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade a Napoli nel mondo del sociale : Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale. Sono queste le nuove iniziative 'targate' Comune di Napoli " Assessorato alle Politiche Sociali per socializzare e raccontare in tempo reale tutte le iniziative rivolte a bambini, ...

Calciomercato Napoli : per Bennacer bisognerà aspettare Giugno? : Il Napoli sta trattando in queste ultime ore di mercato il centrocampista dell’Empoli Ismael BennacerCalciomercato / SERIE A – Nonostante manchino soltanto meno di 2 ore alla fine del mercato, il Napoli prova a piazzare un colpo a centrocampo; dopo la partenza di Rog e la permanenza di Allan, De Laurentis prova il colpo dell’ultimo minuto, provando a prendere il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer. L’ex ...

"A Napoli per aiutare famiglie e imprese vittime della crisi" : L'associazione "Angeli della Finanza" apre un sede nel capoluogo campano: "Tante richieste di aiuto da parte di chi non...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - si lavora per l'estate : occhio a Bennacer e Kiyine : Calciomercato Napoli, Ultime notizie. La dirigenza campana lavora in prospettiva di giugno: si preparano i colpi Bennacer e Kiyine.

Calciomercato Napoli - offerta all'Empoli per Bennacer : Quello del Napoli è un Calciomercato di prospettiva, proiettato già sulla stagione 2019/2020. Lo conferma anche l'ultimo nome messo nel mirino da Cristiano Giuntoli, che sta lavorando per l'acquisto ...

Bargiggia : La Juve può permettersi di uscire - il Napoli no - : Dura presa di posizione sui social di Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset dopo l'eliminazione del Napoli in coppa Italia aveva scritto di un Ancelotti "alla frutta" beccandosi i rimbrotti dei ...

Bimbo ucciso dal patrigno a Napoli - le indagini : lasciato agonizzante sul divano per ore - curato solo con una pomata : Il piccolo Giuseppe si poteva salvare. Invece è stato lasciato sul divano, a consumarsi in una lenta agonia che l’ha portato alla morte. È quanto emerge dagli elementi raccolti dagli inquirenti nelle ultime ore. I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpicino del bambino di sette anni ucciso di botte domenica 27 gennaio da Tony Essobti Badre, il compagno della madre, a Cardito (Napoli), parlano di emorragia interna o frattura della base ...

Consiglio comunale di Napoli i trucchi per alzarsi lo stipendio : Report - e la sua troupe - in visita al Consiglio comunale e dai consiglieri. È bastato vedere quelle telecamere perché nel palazzaccio di via Verdi scoppiasse il panico. Il tema? I costi della ...

Bimbo ucciso a Napoli - lasciato agonizzante per ore sul divano Il patrigno : 'Avevo fumato diversi spinelli' : di Mary Liguori e Marco Di Caterino Emorragia interna o frattura della base cranica. Sarebbero queste le cause del decesso del piccolo Giuseppe. Sono i primi dettagli dell'esame sul corpo del Bimbo di ...

Insopportabile l’odio dei “tifosi” del Napoli per questo Napoli : Una ferita ancora aperta Navigate brava gente. Navigate su quella fogna a cielo aperto che viaggia sul web. Ieri sera, dopo la brutta e dolorosa sconfitta del nostro Napoli, la collera dei ciechi si è scatenata sui social. E il dolore, lo smarrimento anche di chi scrive è diventato Insopportabile per quelle scariche di vetriolo, di fiele, di cattiveria degli orfani di una stagione archiviata. Abbiamo perso, la ferita di Milano è ancora aperta. ...