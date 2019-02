Isola | Taylor Mega commuove tutti | ' Ho abusato di stupefacenti di ogni tipo'

Isola dei Famosi - Taylor Mega crolla in diretta. Il dramma della droga : 'Ho paura che mia madre...' : Durante l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è tornata al centro della polemica : la modella ha dovuto ammettere un momento particolare del suo passato a causa della ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega crolla in diretta. Il dramma della droga : "Ho paura che mia madre..." : Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega è tornata al centro della polemica: la modella ha dovuto ammettere un momento particolare del suo passato a causa della tossicodipendenza. Rivelazioni inaspettate emerse quando Alessia Marcuzzi ha mostrato all'influencer una clip in cui

Taylor Mega eliminata dall’Isola dei Famosi 2019 tra le rivelazioni sulla droga e il lancio di Mago Otelma della Cipriani (video) : Un'altra serata al top per L'Isola dei Famosi 2019 che quest'anno è partita alla grande e continua a tenere alti i ritmi. Concorrenti che vanno, altri che vengono e poi la prima eliminazione dell'edizione quella di Taylor Mega che, sbagliando i suoi calcoli, lascia il programma alla prima settimana. La sua bellezza, i gossip e i pettegolezzi non l'avevano fatta partire con il piede giusto se a questo sommiamo il fatto che lei stessa si è scavata ...

Isola : Taylor fuori dal gioco - ma prima confessa il suo passato da tossicodipendente : Nella serata tra il 31 e il 1° febbraio è andata in onda la nuova diretta de L'Isola Dei Famosi, il reality-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione consecutiva. La puntata ha visto la web influencer ed ex-fiamma di Flavio Briatore, Taylor Mega, eliminata al termine della prova-televoto che questa settimana la vedeva competere contro Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. Taylor ed i fantasmi del passato, in studio c'è ...

Isola - Taylor Mega confessa : 'Assumevo droga' - poi viene eliminata : La puntata di ieri dell'Isola dei famosi ha regalato parecchi colpi di scena, uno in particolare ha fatto impazzire i social network e tutti gli appassionati del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo le feroci critiche della prima puntata, la protagonista è stata ancora una volta Taylor Mega che si è difesa da altre accuse riguardo alla sua presunta intenzione di abbandonare il programma dopo soltanto 3 settimane di ...

