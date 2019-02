Gianni Sperti sulla scelta di Andrea Cerioli a U&D | ' Senza emozioni | basata sul nulla'

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Scelta di Andrea Cerioli? Priva di emozioni" : La scelta di Andrea Cerioli ha acceso un vero e proprio dibattito tra gli opinionisti di 'Uomini e Donne'. In particolare, Gianni Sperti sembra non aver gradito le modalità con cui l'ormai ex tronista del programma di Maria De Filippi ha chiesto ad Arianna di diventare la compagna della sua vita: La scelta di Andrea è stata Priva di emozioni, basata secondo me sul niente e affrettata, per motivi diversi dal colpo di fulmine. Sono sempre più ...

Gossip U&D - Gianni Sperti e il duro attacco di Angela sui social : 'Faccia di...' : Tra le attuali protagoniste di Uomini e donne over in onda su Canale 5 vi è sicuramente la dama Angela Di Iorio, la quale sta tenendo banco in trasmissione con le sue tormentate vicende sentimentali che stanno facendo molto discutere sul web e sui social. In trasmissione non mancano i continui battibecchi con Gianni Sperti e Tina Cipollari e proprio in queste ultime ore, abbiamo visto che Angela si è scagliata duramente nei confronti dello ...

Uomini e Donne oggi : la scelta di Andrea - i dubbi di Gianni Sperti : oggi Uomini e Donne: Andrea sceglie Arianna, la reazione di Gianni oggi a Uomini e Donne va in onda una puntata molto particolare. All’inizio della messa in onda, tra Gianni e Tina c’è solo un trono, quello di Andrea Cerioli. La conduttrice comunica a tutti i presenti che il bolognose ha deciso di fare la […] L'articolo Uomini e Donne oggi: la scelta di Andrea, i dubbi di Gianni Sperti proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e donne - Rosa Perrotta e Gianni Sperti hanno fatto pace - Video : Ritorna il sereno tra Gianni Sperti, lo storico opinionista di Uomini e donne e Rosa Perrotta, la tronista che qualche tempo fa si mise in gioco all'interno della trasmissione di Maria De Filippi per cercare il grande amore della sua vita.Tra i due non correva affatto buon sangue, al punto che il trono della bella Rosa viene ricordato in primis anche per i suoi momenti di scontro con Gianni. Adesso, però, tra i due è ritornato il sereno e un ...

Uomini E Donne : Angela ce l’ha con tutti - soprattutto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco cosa è accaduto : Angela arrabbiata con tutti. Questa la premessa della De Filippi prima di lanciare un filmato che riguarda la dama del trono Over. “Quello che è successo è un colpo basso. Vorrei vedere lei... L'articolo Uomini E Donne: Angela ce l’ha con tutti,soprattutto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Rosa Perrotta e Gianni Sperti fanno pace : l’abbraccio della riconciliazione : Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Gianni Sperti si rincontrano: la pace dopo le liti e le discussioni al Trono Classico Chi ha seguito in passato il trono di Rosa Perrotta a Uomini e Donne si ricorderà benissimo delle discussioni che spesso hanno portato l’ex tronista a scontrarsi con Gianni Sperti, opinionista della trasmissione. Tra i […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Gianni Sperti fanno pace: l’abbraccio della ...

Gianni Sperti senza freni al Trono Over : “Riccardo sei uno str**zo” : Trono Over: Gianni Sperti di nuovo contro Riccardo Guarnieri E’ da poco finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, e le polemiche non sono certo mancate. Cosa è successo? C’è stato l’ennesimo scontro tra Gianni Sperti e Riccardo Guarnieri che ha lasciato tutti i telespettatori davvero senza parole. Il motivo del contendere? In pratica l’ex fidanzato di Ida si è insinuato nella coppia composta da Stefano e ...

Gianni Sperti ancora dubbioso su Andrea Cerioli e Arianna : 'Risponderò a tempo debito' : La scelta anticipata di Andrea Cerioli nei confronti di Arianna Cirrincione, ha fatto storcere il naso soprattutto a Gianni Sperti: il fatto che il ragazzo abbia deciso di non partecipare alle puntate in prima serata di Uomini e Donne, ha portato l'opinionista a pensare ad un accordo pregresso tra lui e la corteggiatrice. A qualche giorno dallo scontro che ha avuto in studio con il tronista, il pugliese ha replicato in modo sibillino a chi, su ...

Uomini e Donne : Angela polemizza con Gianni Sperti perché non ha famiglia : La precedente messa in onda del trono over di Uomini e Donne ha visto come protagonista l'esponente del parterre femminile Angela Di Iorio. La donna è stata chiamata al centro dello studio per conoscere un nuovo pretendente, ma ci che ha detto poco dopo è stato a dir poco sorprendente. Angela ha letteralmente umiliato Gianni Sperti perché non ha famiglia e non sa cosa sono i sacrifici, dal momento che nella sua vita si è dedicato solo al ...

Uomini e donne - Angela contro Gianni Sperti : "Accetto consigli solo da chi ha fatto sacrifici per figli e nella vita - non da chi li ha fatti solo per ballare" : Angela si siede al centro studio, tra le battutine di Gianni e Tina che la definiscono "First lady". C'è un uomo per lei e Tina ironizza: "Oggi è mio cognato", riferendosi allo scherzo della settimana scorsa.Entra in studio Antonio che abbraccia la donna: "Perché ce l'avete con lei?".prosegui la letturaUomini e donne, Angela contro Gianni Sperti: "Accetto consigli solo da chi ha fatto sacrifici per figli e nella vita, non da chi li ha ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta chiede la mano a Ursula : tremendo Gianni Sperti - lo umilia così : Lacrime ed emozioni a Uomini e Donne, nel corso dell'ultima puntata del Trono Over andata in onda il 15 gennaio. Nello studio di Maria De Filippi, Sossio Aruta chiede a Urusla Bennardo di lasciare la trasmissione insieme. Un addio che arriva dopo diversi anni. "Tu sei stata l’unica donna che è riusc

Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta finale - Gianni Sperti lo accusa : 'Era tutto finto' : La registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio è stata a dir poco ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il tronista Andrea Cerioli si è congedato dalla trasmissione di Maria De Filippi, rivelando il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro insieme fuori dallo studio televisivo: Arianna. Una scelta che tuttavia è stata molto contestata in studio, in particolar modo da Gianni Sperti che ha mosso ...

Uomini E Donne show in puntata! Tina Cipollari ha sbroccato contro Gianni Sperti e Teresa. Guarda il VIDEO : Tina Cipollari show nell’ultima puntata di Uomini e Donne. La regina delle opinioniste tv ha sbroccato contro Teresa Langella e Gianni Sperti. “Ma quando tu ti togli sto parrucchino e l’ovatta da mezzo alle... L'articolo Uomini E Donne show in puntata! Tina Cipollari ha sbroccato contro Gianni Sperti e Teresa. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

(VIDEO)Uomini e Donne - Tina lite con Gianni Sperti : “hai l’ovatta tra le gambe e il parrucchino” : lite tra Tina Cipollari e Gianni Sperti Oggi a Uomini e Donne, grande show di Tina. L’opinionista stava criticando la storia televisiva di Teresa Langella. Da tronista infatti sarebbe colpevole di aver rimproverato i suoi corteggiatori per aver un’agenzia che li segue come personaggi pubblici, ma Tina le rinfaccia di avere una lunghissima storia di presenze in televisione. Ovviamente lo fa nel suo stile, alzando la voce, in maniera ...