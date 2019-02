Coppa Davis 2019 | Russia | Australia e Germania vedono le Finali | la Serbia non soffre

India-Italia domani (2 febbraio) - Coppa Davis 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite : domani 2 febbraio, seconda ed ultima giornata di incontri del primo turno di Coppa Davis 2019 di tennis tra India ed Italia. Sull’erba di Calcutta (India), la selezione nostrana parte dal vantaggio di 2-0, grazie alle vittorie nei due singolari di Andreas Seppi contro Ramkumar Ramanathan e di Matteo Berrettini contro Prajnesh Gunneswaran. In programma il doppio ed eventualmente gli ultimi due match dove torneranno in campo i giocatori ...

Coppa Davis - la soddisfazione di Barazzutti : «E' andato tutto bene» : TORINO - Corrado Barazzutti , ct dell'ItalDavis, ha parlato ai microfoni di SuperTennis dopo le vittorie di Seppi e Berrettini nella prima giornata a Calcutta contro l' India : " E' andata bene, una ...

Coppa Davis - Italia sul 2-0 con India e vede finali : Sorride l'Italia del tennis e vede le finals di novembre in Coppa Davis. Nella sfida contro l'India, sui campi in erba del South Club di Calcutta, la formazione di Corrado Barazzutti conduce per 2-0 dopo la prima giornata di gare. Nel primo match l'altoatesino Andreas Seppi, numero 37 del mondo, si e' sbarazzato senza troppe difficolta' dell'avversario Ramkumar Ramanathan, numero 133. L'Italiano ha vinto con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e ...

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Contenti per la prestazione odierna ma il confronto non è ancora chiuso” : L’Italia inizia con il piede giusto la propria avventura nel primo turno della Coppa Davis 2019. Andreas Seppi e Matteo Berrettini si sono imposti nei primi singolari nella sfida di Calcutta contro l’India, facendo valere il più alto tasso tecnico e non temendo il complesso impatto con l’erba. Su questa superficie, tradizionalmente, i tennisti italiani hanno sempre fatto fatica ma l’altoatesino e il romano hanno risposto ...

Coppa Davis - Italia avanti 2-0 sull’India ma Barazzutti non abbassa la guardia : “non è ancora finita” : Coppa Davis, Seppi e Berrettini hanno vinto entrambi i match della giornata di oggi portando dunque in vantaggio l’Italia sull’India per 2-0 “E’ andata bene, una giornata in cui tutte le cose si sono messe come speravamo“. E’ soddisfatto per la partenza degli azzurri nella sfida di Coppa Davis contro l’India il capitano azzurro Corrado Barazzutti. Nonostante il 2-0 conquistato da Seppi e Berrettini ...

Coppa Davis 2019 - Matteo Berrettini : “Ho disputato un grande incontro. E’ stato tutto perfetto!” : Missione compiuta per Matteo Berrettini. L’azzurro, all’esordio da titolare in un incontro di Coppa Davis, sconfigge l’indiano Prajnesh Gunneswaran (n.102 ATP) 6-4 6-3 in 58′ di partita, nell’incontro valido per il primo turno della manifestazione mondiale a squadre del tennis. E così, dopo il successo di Andreas Seppi, il romano ha completato l’opera portando lo score sul 2-0 nella sfida sull’erba di ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia 0-2 : Matteo Berrettini schianta in due set Gunneswaran! : Matteo Berrettini schianta in due set Prajnesh Gunneswaran e regala il punto del 2-0 all’Italia sull’India nel turno preliminare della Coppa Davis 2019: lo score finale recita 6-4 6-3 in appena 57 minuti di gioco. Domani agli azzurri servirà un punto in tre match (il doppio prima e gli ultimi due singolari poi) per staccare il pass per le Finali di novembre. Nel primo set Berrettini apre come meglio non potrebbe: break in avvio a ...