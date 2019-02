Bruno Ranieri, il mediano che il Napoli non seppe aspettare

ilnapolista

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Un napoletano nelCosa ci fa un torrese trapiantato a San Benedetto del Tronto, dopo aver assaggiato la serie A con la sua squadra del cuore, il, è presto detto. La famiglia, gli affetti, i figli che crescono, una lunga militanza in rossoblù da protagonista assoluto, hanno fatto sì che, classe 1952, tre presenze con gli azzurri nel campionato 1972-73, mettesse radici nella città marchigiana. Sì, ogni tanto la nostalgia della tua terra ti prende ma le storie del calcio sono piene di atleti che hanno deciso di stabilirsi nel luogo che professionalmente ha dato loro tanto e più di altri luoghi.è uno di questi e al telefono è un fiume in piena. Snocciola aneddoti a go go, uno dietro l’altro, di quelli che ti riconciliano col calcio, di quelli che “cosa ne sai tu degli anni ’70 e ’80”.Calcio di ieri, calcio di oggi, in ...