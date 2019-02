Baby gang Como | 17 provvedimenti di custodia cautelare | tra le accuse lesioni e rapina

Rapine e danneggiamenti - presa una Baby gang : 10 arresti : Roma, 30 gen., askanews, - Con un'operazione chiamata 'baby gang' polizia e carabinieri di Como hanno eseguito 17 misure cautelari emesse dal Tribunale dei Minorenni di Milano nei confronti di ...

'Poca sicurezza e Babygang' - tre stazioni della metropolitana ad alto rischio : Dossier dell'Anm sulla sicurezza nella metropolitana Linea 1, presa d'assalto ripetutamente da baby gang e viaggiatori a scrocco. Ecco il passaggio segreto usato dai furbetti per entrare senza pagare ...

Como - violenze e rapine : sgominata Baby gang con misure restrittive per 17 minorenni : Erano riusciti a seminare il terrore in città, soprattutto tra i coetanei. Per ben 40 volte, dallo scorso luglio fino ad ottobre, avevano realizzato i loro colpi a Como e in provincia: piccoli furti, ricettazioni, rapine ed estorsioni. Si trattava di una vera e propria baby gang, che era arrivata a contare una ventina di membri, alcuni dei quali addirittura sotto i 14 anni e quindi non perseguibili. Comunque la Procura per i minorenni di Milano ...

Baby gang : 'antisociali' 17 minori a Como : ANSA, - MILANO, 30 GEN - Diciassette misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti minorenni, di età compresa tra i 14 e 17 anni,, tutti indagati nell'ambito di un procedimento denominato "...

Como - rapine ed estorsioni : sgominata Baby gang. Diciassette indagati - cinque in carcere. Coinvolti anche minori di 14 anni : Avevano colpito almeno 40 volte in quattro mesi a Como e nei paesi vicini. rapine, estorsioni, furti, ricettazioni. Una vera e propria baby-gang, composta da una ventina di persone, alcune minori di 14 anni e quindi non imputabili. Così in 17 sono finiti indagati dalla Procura per i minorenni di Milano che ha chiesto e ottenuto misure cautelari per tutti: in 5 sono finiti in carcere, 7 sono stati affidati a una comunità e altri sette sono ...

Operazione Baby gang nel Comasco : 17 misure cautelari emesse dal Tribunale : La Squadra Mobile della Questura e la Compagnia Carabinieri di Como hanno portato a termine l'Operazione denominata Baby gang nel Comasco. Operazione Baby gang nel Comasco: 17 misure cautelari Sono ...

Lo accerchiano e lo riducono in fin di vita perché "ragazzo normale". A Napoli - una Baby gang e la futilità del male : Arturo fu aggredito da una gang di ragazzi nel dicembre del 2017, in via Foria, a Napoli, a ridosso del centro storico, a pochi passi dal Museo archeologico nazionale. Un vero pestaggio, culminato con ...

Roma - la Baby gang dei nomadi che terrorizza i ragazzini : 16enne aggredito per le scarpe : Quando è arrivato l'equipaggio della volante su una segnalazione di rapina, si è trovato davanti la vittima, un ragazzino di 16 anni, impaurito e scalzo. 'Stavo tornando a casa da scuola - ha ...

Scontri Baby gang a Rimini - 6 denunciati : ANSA, - Rimini, 24 GEN - Scontri tra bande per lo più di minorenni ieri a Rimini dove due gruppi di ragazzini tra i 15 e i 18 anni, uno composto prevalentemente da italiani e l'altro da magrebini e da ...

Napoli - vigilante ucciso nel metrò dalla Babygang : i tre assassini condannati a 16 anni di carcere : Sedici anni e sei mesi per tutti e tre gli imputati per la morte del vigilante Francesco Della Corte. È questo il verdetto del Tribunale dei minori al termine del rito abbreviato nel processo...

Baby gang spezzina sgominata a Viareggio : La Spezia - Stavano imperversando in piena notte nella zona delle boutique a Viareggio. Un negozio dietro l'altro, la porta forzata e via a fare razzìa della merce più preziosa. Erano in quattro, i ...

Baby gang A MASSA/ "Io - a scuola - sono il docente di quel branco" : La polizia di MASSA ha arrestato tre giovani, di cui due minorenni, per il pestaggio e l'accoltellamento di un coetaneo. L'accusa è di tentato omicidio

Ragazzina contesa su Facebook : Baby gang tenta di uccidere un 16enne. L'agguato nel parco e il taglio alla gola : MASSA CARRARA - La rivalità per una Ragazzina su Facebook è finita con un pestaggio e un taglio alla gola finalizzato a uccidere un 16enne a Massa, Massa Carrara,. Così ora tre giovani di una baby ...

Massa - Baby gang tenta di uccidere 16enne : tre giovani arrestati : La Squadra Mobile della polizia di Massa, in Toscana, ha fermato una baby gang che aveva attirato in una trappola quasi mortale un ragazzo di sedici anni colpevole secondo i giovani criminali di aver fatto degli apprezzamenti eccessivi nei confronti di una ragazzina attraverso i Social Network. Il ragazzo sarebbe stato attirato con un pretesto e ferito con un temperino alla gola. L'aggressione si è verificata a Marina di Massa e ha portato ...