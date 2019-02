Atalanta | Duvan Zapata si prende la sua rivincita | “prima non mi voleva nessuno | ora mi

Atalanta devastante - Duvan Zapata poker come Ronaldo : Frosinone travolto in casa 5-0 : L'Atalanta e Duvan Zapata inarrestabili. Nona vittoria stagionale per la Dea, la quinta in trasferta: allo Stadio Benito Stirpe gli uomini di Giampiero Gasperini travolgono 5-0 il Frosinone nell'anticipo di mezzogiorno del 20° turno di Serie A salendo a 31 punti in classifica in piena lotta per la z

Za(m)pata di Duvan e Pasalic nel finale : l’Atalanta continua a volare - Cagliari ko e pass per i quarti [FOTO] : 1/22 Alessandro Tocco/LaPresse ...

La ‘riserva’ Ilicic incanta - Duvan Zapata si riscopre goleador : così l’Atalanta tiene in vita il sogno Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha rilanciato prepotentemente l’Atalanta. Prestazione fantastica della squadra di Gasperini che ha dominato in lungo ed in largo su un campo difficilissimo e contro una squadra che gioca un grande calcio: il Sassuolo. Dopo la grande prestazione casalinga contro la Juventus, l’Atalanta si conferma anche in trasferta e rifila un 2-6 tennistico alla ...

La ‘riserva’ Ilicic incanta - Duvan Zapata s i riscopre goleador : così l’Atalanta tiene in vita il sogno Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha rilanciato prepotentemente l’Atalanta. Prestazione fantastica della squadra di Gasperini che ha dominato in lungo ed in largo su un campo difficilissimo e contro una squadra che gioca un grande calcio: il Sassuolo. Dopo la grande prestazione casalinga contro la Juventus, l’Atalanta si conferma anche in trasferta e rifila un 2-6 tennistico alla ...

Live Atalanta-Napoli 1-1 Duvan segna il gol dell'ex : È un lunedì sera di grande lusso quello che regala il programma della 14esima giornata di Serie A: a Bergamo si sfidano infatti Atalanta e Napoli in un match ad altissima tensione per...