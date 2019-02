Anche se non hai avuto un figlio sei la mamma di tutti noi” | e Cristina D’Avena si

BAnche - la soffiata di Paolo Becchi : 'Non prestano più soldi? Ecco chi c'è dietro e perché' : ... incertezza e aspettative, incentivi, produttività, fiducia, tassi,, ma se lo Stato tassa di più e le Banche riducono il credito, i soldi che circolano si riducono e dato che l' economia è alla fine ...

BAnche - la soffiata di Paolo Becchi : "Non prestano più soldi? Ecco chi c'è dietro e perché" : L' Italia da ieri è ufficialmente in recessione. Ovviamente la diatriba ora diventa se sia colpa di Salvini e Di Maio o della congiuntura mondiale ed europea. Dato che la Germania ha avuto un calo di produzione industriale nell' ultimo trimestre maggiore dell' Italia (-4,7 per cento contro -2,5 per

Canone tv - c'è Anche chi non lo paga : come funziona negli altri Paesi : In alcuni Paesi come Francia, Danimarca e Regno Unito l'obolo l'obolo è più caro del nostro, ma ci sono anche nazioni che il...

TIM regala TIMMUSIC Platinum per il mese di febbraio Anche ai non clienti : TIM ha deciso di regalare il servizio di streaming musicale TIMMUSIC Platinum per tutto il mese di febbraio, anche ai clienti di altri operatori. Ecco come funziona. L'articolo TIM regala TIMMUSIC Platinum per il mese di febbraio anche ai non clienti proviene da TuttoAndroid.

Sci alpino - Marta Bassino : “Nella seconda mAnche non sono riuscita a sciare come volevo”. Francesca Marsaglia : “Ho faticato ad adattarmi a questa neve” : C’è della delusione nelle parole delle italiane dopo lo slalom gigante di Maribor conclusosi poco fa. Marta Bassino, la migliore delle nostre, ha chiuso al settimo posto, ma sente di avere da recriminare per qualche occasione in cui ha perso del terreno. Queste le sue parole al sito della FISI: “Nella seconda manche non sono riuscita a sciare come volevo. […] Non sono riuscita a fare velocità, e anche nella seconda parte più ...

Emma Marrone in lacrime - compleanno mamma : “Anche quest’anno non ci sono” : Emma Marrone in lacrime per il compleanno della madre: “Anche quest’anno non ci sono”. Le parole agrodolci della cantante nel lungo messaggio dedicato alla mamma Emma Marrone commuove e si commuove, scrivendo un messaggio agrodolce per la madre che oggi festeggia il compleanno. La cantante salentina, tra le lacrime, ha pubblicato un lungo post sui […] L'articolo Emma Marrone in lacrime, compleanno mamma: “Anche ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin subito avanti nella prima mAnche. Bassino vicina al podio - fuori Brignone : Mikaela Shiffrin non si ferma più anche in Gigante. Dopo la netta vittoria a Kronplatz, la statunitense è nettamente al comando anche dopo la prima manche del Gigante di Maribor. Ottima prestazione della nativa di Vail, che ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie nella parte più ripida della Pohorje. In seconda posizione a 48 centesimi c’è una sempre più convincente Petra Vlhova, che ormai si può davvero considerare una delle ...

Ora la Dea non smette di sognare E Gasp vola Anche grazie a un guru : «Possiamo vincere la Coppa Italia», aveva dichiarato il tecnico di Grugliasco, hinterland torinese, per la cronaca, alla vigilia del match contro i campioni d'Italia. Qualcuno lo avrà preso per ...

Sci alpino – Oggi il gigante di Maribor : nove azzurre al via - c’è Anche Federica Brignone : Alle 10 scatta il gigante di Maribor con nove azzurre al via: Brignone sorteggiata con il numero 6, dal 14 al 16 ci sono Irene Curtoni, Bassino e GOggia nove azzurre al via nel gigante di Maribor che scatta alle 10 (diretta tv Raisport ed Eurosport). La prima a partire sarà Federica Brignone, alla quale il sorteggio ha assegnato il numero 6, subito dopo Ragnild Mowinckel. Dal 14 al 16 ben tre italiane una dietro l’altra: Irene ...

Roma - Di Francesco non rischia Anche se perde col Milan : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , è stato messo in discussione dopo il pesante ko contro la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia. Come riporta Sky Sport, però, il tecnico abruzzese non rischia il posto, anche se dovesse perdere col Milan domenica.

L’economia non cresce - la recessione affonda le bAnche - l’economia affonda. Conte : “Nessuna preoccupazione” : L'economia italiana entra ufficialmente in recessione tecnica. La certificazione arriva dall'Istat, secondo cui nel quarto trimestre del 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato e' diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente ed e' aumentato dello 0,1% in termini tendenziali. Si tratta del secondo calo congiunturale consecutivo dopo il -0,1% segnato nel terzo trimestre dell'anno scorso, primo segno negativo ...

Italia in recessione tecnica : bAnche affondate non solo dal PIL : ... il quale ha dichiarato che l'Italia deve reagire quanto prima e bisognerà seguire in fretta la strada di aprire nuovi cantieri perchè a gennaio si avrà una frenata ancora superiore dell'economia. ...

Truffati dalle bAnche - Di Maio : “L’Ue ci ha scritto che non possiamo dare rimborsi automatici. Noi lo facciamo e basta” : Gli indennizzi automatici ai piccoli investitori coinvolti nelle crisi delle banche finite in liquidazione coatta sono finiti come prevedibile nel mirino della Commissione europea. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che durante una conferenza stampa alla Camera ha parlato di “una lettera dell’Unione europea che dice non possiamo utilizzare la misura per risarcire i Truffati delle banche”. ...