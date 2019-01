Wizards of the Coast annuncia la lista dei giocatori | i metodi di qualificazione e il

Wizards of the Coast annuncia i dettagli del Magic : The Gathering Arena Mythic Invitational : Wizards of the Coast ha annunciato i dettagli del Mythic Invitational, il primo evento del programma esport di Magic: The Gathering Arena. Per i partecipanti, inclusi top player e influencer, in palio 1 milione di dollari, di cui 250.000 andranno al primo classificato. L’Invitational si terrà durante il PAX East a Boston, Stati Uniti, dal 28 al 31 marzo 2019 e verrà trasmesso in diretta ...