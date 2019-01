Tifoserie più presenti d' Europa Inter e Milan nella top 20

gqitalia

: RT @SandroSca: Da ieri post laziali che paiono surreali e invece sono solo normali in un oceano di pianti e urla di altre tifoserie. Avevo… - flamanc24 : RT @SandroSca: Da ieri post laziali che paiono surreali e invece sono solo normali in un oceano di pianti e urla di altre tifoserie. Avevo… - PetagnaBonifazi : Ho una depressione assurda pensando alla Roma, state distruggendo la passione di una delle tifoserie più calde d'It… - Fede_Forlani : Stasera giocano le due squadre che odio di più: Atalanta e Juve per via che hanno tifoserie di pazzi irragionevoli… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) «They never walk alone». L'inno del Liverpool vale, in termini di affluenza, pure per le squadre europee che possono contare sulla fedeltà di un pubblico fortemente affezionato. Tutta (e solo)o a rappresentare il calcio italianotop 20 grazie all'ottavo posto dell'e al 15° del. Al primo posto per affluenza allo stadiostagione 2017/18, secondo i dati diffusi dall'Uefa, figura il Manchester United che ha ospitato 1.424.544 di spettatori all'Old Trafford nel corso di tutta la stagione per una media di 74.976 a partita. Al secondo posto il Borussia Dortmund con la sua marea gialla arrivata a 1.351.432 spettatori. Sul terzo gradino del podio sale il Tottenham con 1.291.107 presenze per una media di 67.953. Agli Spurs, rispetto ai numeri dello scorso anno, ha giovato il trasferimento nel più capiente stadio di Wembley che ne ha fatto la squadra londinese più ...