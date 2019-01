Luca Pellegrini | il talento pronto ad ‘esplodere’ con il Cagliari

Roma - siamo ai dettagli per Luca Pellegrini al Cagliari : Luca Pellegrini si prepara a volare in Sardegna per una nuova avventura in Serie A: come riporta Sky Sport, dopo aver trovato l'intesa con la Roma, nel pomeriggio di oggi il Cagliari incontrerà gli agenti del terzino sinistro classe 1999 per trovare un accordo sull'ingaggio. Nelle ultime settimane ...

Luca Pellegrini verso il Cagliari E la Roma pensa a Vida : Il 'colpo' è possibile al centro: in queste ore Monchi sta valutando se concretizzare un'offerta per il difensore croato Vida, vicecampione del mondo e ora in uscita dal Besiktas. Un'operazione low ...

Luca Pellegrini verso il CagliariE la Roma pensa a Vida : Il 'colpo' è possibile al centro: in queste ore Monchi sta valutando se concretizzare un'offerta per il difensore croato Vida, vicecampione del mondo e ora in uscita dal Besiktas. Un'operazione low ...

Calciomercato Roma - Luca Pellegrini nel mirino del Cagliari : i giallorossi valutano la situazione : Costretto a sostituire il croato Pajac, il Cagliari ha chiesto in prestito alla Roma il giovane terzino giallorosso Gli occhi del Cagliari in casa Roma, l’obiettivo è Luca Pellegrini. Il giovane terzino classe ’99 è entrato nei radar del club rossoblù, costretto a sostituire Pajac ormai prossimo al trasferimento all’Empoli. La società del presidente Giulini ha chiesto in presto il giocatore giallorosso, rimanendo in ...

Federica Pellegrini in lacrime a Italia’s Got Talent per l’omaggio di GianLuca : La prima puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent ha segnato il debutto di Federica Pellegrini, campionessa del nuoto azzurro, nel ruolo di giudice. Per Federica è stata una serata molto emozionante e commovente, soprattutto dopo che un concorrente, Gianluca Falletta, ha proiettato sul suo corpo alcune immagini che hanno ripercorso la sua carriera sportiva. La Pellegrini, inizialmente ignara, ha scoperto il contenuto della ...

Luca Marin : ‘La fine con Federica Pellegrini? L’ho scoperta in una stanza con Filippo Magnini’ : “Pugni contro la porta? Beh, all’inizio cercavo di far sì che mi aprissero per avere semplicemente un confronto tra persone adulte senza nascondersi dietro una porta” lo racconta Luca Marin, ricordando il passato e un episodio in particolare parlando con Lorella Boccia in qualità di ospite di Rivelo. Ritiratosi dalla nazionale italiana di nuoto poco tempo fa, Marin è tornato a parlare della sua relazione passata con Federica ...

Il retroscena shock di Luca Marin : “ho trovato Federica Pellegrini nella camera di Magnini - ho preso a pugni…” : Luca Marin e la fine della storia d’amore con Federica Pellegrini: quel retroscena nella camera d’albergo Si sono conclusi ieri i Mondiali di nuoto in vasca corta di Hanghzou. Federica Pellegrini ha terminato la rassegna iridata con un grande sorriso, grazie al bronzo conquistato nella staffetta 4×100 mista femminile, la sua 50ª medaglia in 15 anni di carriera. Daniele Badolato Mentre la Divina festeggia per questo ...

Luca Marin ha raccontato di quando ha beccato Federica Pellegrini ‘ora ex’ - con il suo amico Filippo Magnini : La storia d’amore fra Luca Marin e Federica Pellegrini ha riempito pagine e pagine di rotocalchi e quando i due si sono lasciati lei è gettata fra le braccia di Filippo Magnini, suo collega... L'articolo Luca Marin ha raccontato di quando ha beccato Federica Pellegrini ‘ora ex’, con il suo amico Filippo Magnini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Luca Marin rivela : ''Sorpresi Federica Pellegrini in camera con Filippo Magnini...'' : Impossibile non parlare della sua famosa ex, Luca Marin è tornato a parlare di Federica Pellegrini e di un episodio che la vide protagonista con Filippo Magnini nel 2011. Una storia d'amore che all'...

Luca Marin : "Ho beccato Federica Pellegrini in hotel con Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta - volevo mi aprissero" : "Avevo percepito che ci fosse qualcosa che non andava, così non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero. Cercavo solo un confronto". È trascorso qualche anno dalla fine della relazione tra la nuotatrice Pellegrini e il collega Luca Marin, ma, ospite del programma "Rivelo" ha ricordato un episodio risalente al 2011, quando si trovavano a Shanghai ...

Luca Marin su Federica Pellegrini : “L’ho beccata nella stanza d’albergo con Filippo Magnini. Le avevo chiesto di sposarmi” : “Non rimpiango la mia vita con Federica. L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi”: a parlare così a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda su Nove, è Luca Marin. Ricordi spiacevoli, che l’ex nuotatore riporta a galla a distanza di tempo: “In passato mi sono sentito accusato dalla mia ex Laure di una cosa che non avevo fatto; non ho mai diffuso foto hard. Lei ...

Luca Marin si confessa - da quella volta in cui rischiò la vita all'amore con Federica Pellegrini : 'la vedevo come madre dei miei figli' : Luca Marin si confessa in un'intervista nella quale torna a parlare della storia d'amore con Federica Pellegrini: il racconto dell'ex nuotatore Luca Marin , ex nuotatore della Nazionale italiana, si ...

Luca Marin si confessa - da quella volta in cui rischiò la vita all’amore con Federica Pellegrini : “la vedevo come madre dei miei figli” : Luca Marin si confessa in un’intervista nella quale torna a parlare della storia d’amore con Federica Pellegrini: il racconto dell’ex nuotatore Luca Marin, ex nuotatore della Nazionale italiana, si confessa al programma tv ‘Rivelo’, condotto da Lorella Boccia. Durante l’intervista lo sportivo è tornato a parlare della sua precedente relazione con Federica Pellegrini e della volta in cui rischiò di ...

Luca Marin – Da quella volta in cui rischiò la vita all’amore con Federica Pellegrini : “la vedevo come madre dei miei figli” : Luca Marin si confessa in un’intervista nella quale torna a parlare della storia d’amore con Federica Pellegrini: il racconto dell’ex nuotatore Luca Marin, ex nuotatore della Nazionale italiana, si confessa al programma tv ‘Rivelo’, condotto da Lorella Boccia. Durante l’intervista lo sportivo è tornato a parlare della sua precedente relazione con Federica Pellegrini e della volta in cui rischiò di ...