Gli account consumer di Google Plus verranno chiusi il 2 aprile e alcune funzioni saranno

Have I been pwned : password hackerata - ecco Gli account in Collection #1 : Have I been pwned: password hackerata, ecco gli account in Collection #1 Collection #1 cos’è il database Collection 1# potrebbe essere uno dei più grandi furti di e-mail e relative password mai avvenuti nella storia. Per sapere se la vostra mail è stata hackerata sarà sufficiente recarsi sul sito online Have I been pwned, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e attendere l’esito. In caso di hackeraggio, bisognerà seguire ...

“Dove sono i miei porno?” - un utente sbaGlia account Twitter e scrive all’Inter : i nerazzurri chiamano in causa… Brozovic! : Un caso di omonimia social spinge un utente Twitter a fare una prticolare richiesta ‘hot’ all’account dell’Inter: la risposta dei nerazzurri chiama in causa Brozovic L’omonimia crea spesso qualche situazione imbarazzante. Sarà capitato a tutti di scambiare una persona per un’altra, aventi lo stesso nome, ed anche sui social basta un tag sbagliato e il messaggio arriva ad un account che non c’entra ...

Google sta implementando il rilevamento automatico deGli account di terze parti nella versione beta 9.0 dell’app : L'app Google beta v9.0 sta implementando il rilevamento automatico degli account di terze parti, l'integrazione di Google Assistant negli accessori per l'auto e la modalità interprete in cui l'Assistente Google resterà continuamente in una modalità di ascolto per effettuare la traduzione di conversazioni tra due lingue. L'articolo Google sta implementando il rilevamento automatico degli account di terze parti nella versione beta 9.0 ...

Bethesda sta disabilitando Gli account dei giocatori di Fallout 76 che possiedono oggetti della "stanza segreta degli sviluppatori" : Vi ricordate di Wooby, l'unico NPC umano di Fallout 76 che si nasconde in un'area che dovrebbe essere inaccessibile per i giocatori? Una sorta di stanza segreta degli sviluppatori che si sta rivelando un vero e proprio problema per alcuni utenti. Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, Bethesda sta disabilitando gli account dei giocatori che sono in possesso di oggetti che provengono da "aree non pensate per il pubblico". L'annuncio è ...

Collection #1 - il «più grande» furto di dati online : rubati 730 milioni di mail e password. Cambiate Gli account : Il numero mostruoso di indirizzi mail e di password trafugati dalla Rete e raccolti in un unico file da 87 Gigabyte in barba a tutti i sistemi di cybersecurity

Fortnite - violati Gli account dei giocatori : carte di credito a rischio : I ricercatori di Check Point Research hanno individuato molteplici vulnerabilità nella sicurezza del videogioco online Fortnite. Una di queste ha consentito agli aggressori di mettere le mani sui token di login di migliaia di giocatori e di accedere anche alle loro carte di credito. Creato dalla Epic Games, Fortnite è il videogioco più giocato del momento ed è il responsabile di più della metà del valore stimato della società produttrice. Ogni ...

Blob - le offese ad Alessandro Giuli vengono retwittate dall’account ufficiale : “Ammazza che coGlione” - “Miserabile bamboccetto” : “Ammazza che co**one sto Giuli, lo sto a vede su Blob“, “Miserabile bambocetto“, “Un povero minus habens“: questi alcuni degli insulti riservati ad Alessandro Giuli su Twitter durante la messa in onda del programma di Rai3 del 7 gennaio. La trasmissione riprendeva l’intervento del giornalista nel programma Agorà e in contemporanea l’account ufficiale di Blob retwittava sul proprio profilo le offese ...

In pericolo anche Gli account Skype : la versione dell’app Android immune alla vulnerabilità : Si fa fatica a credere che anche gli account Skype nel corso degli ultimi tre mesi siano stati protagonisti di un attacco in grado di mettere in discussione la privacy e la sicurezza del pubblico, almeno per quanto riguarda coloro che utilizzano questo servizio attraverso smartphone e tablet Android. Nel 2018 abbiamo parlato negativamente della suddetta piattaforma solo per problemi legati alla momentanea impossibilità di portare a termine ...

Fortnite : giovani hacker guadagnano miGliaia di dollari alla settimana nel mercato nero deGli account : Attorno al fenomeno videoludico del momento si è sviluppata un'economia parallela che ha davvero dell'incredibile.hacker giovanissimi guadagnano migliaia di sterline alla settimana come parte di una rete di hacking mondiale costruita proprio attorno al famosissimo videogioco Fortnite.Secondo un'inchiesta della BBC, questi ragazzi si occupano del furto degli account di gioco degli utenti, e della loro rivendita online all'interno del mercato ...

G2A Pay : aGli utenti inattivi viene addebitato un euro al mese finché non accedono al loro account : Se avete un account inattivo su G2A Pay, vi verrà addebitato un euro ogni mese d inattività fin quando non riprendete in mano l'account.Questo quanto traspare dalle segnalazioni di alcuni utenti, come riporta PCgamesn. Vale la pena di ricordare che G2a Pay non è il negozio G2A, ma un sistema di pagamento legato comunque al portale. Gli utenti hanno condiviso la scoperta su Reddit, segnalando l'addebito di 1 euro per ogni mese di inattività. Lo ...

IQUII Sport - un report analizza Gli account dei principali campionati europei : Dopo aver offerto una panoramica completa su club, brand e atleti, “The European Football Club” si focalizza sugli account ufficiali di 12 campionati. L'articolo IQUII Sport, un report analizza gli account dei principali campionati europei è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.