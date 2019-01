Federal Reserve colomba : si impegna ad essere paziente : ... @EnricoMalverti, January 31, 2019 La Fed si è impegnata ad essere paziente sulle future variazioni dei tass i ed è sembrata più preoccupata per gli sviluppi dell'economia globale, tanto che si ...

Forex - dollaro in pausa guarda alla Federal Reserve : ... ribadendo che in ogni caso la Banca Centrale Europea è pronta a mettere in capo tutte le misure necessarie per sostenere l'economia. Sul mercato Forex, il cross eur/usd vale 1,1414 dollari. Prima ...

Forex - dollaro in pausa guarda alla Federal Reserve : ... ribadendo che in ogni caso la Banca Centrale Europea è pronta a mettere in capo tutte le misure necessarie per sostenere l'economia. Sul mercato Forex, il cross eur/usd vale 1,1414 dollari. Prima ...

La Federal Reserve statunitense ha alzato i tassi di interesse - di nuovo : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto portandoli a un intervallo tra il 2,25 e il 2,50 per cento. Ha poi annunciato che nel 2019 potrebbero esserci

Wall Street : Federal Reserve manda in tilt il flipper azionario : Jerome Powell , il presidente della Federal Reserve , annunciando ieri il rialzo del costo del denaro di un quarto di punto, ha lasciato la porta aperta alla flessibilità sulla futura politica monetaria , ma in realtà gli investitori sul mercato azionario americano volevano di più. Questo è quanto, tra l'altro, ha riportato Timothy Collins su TheStreet.com dopo che ieri i listini ...

USA - la Federal Reserve alza i tassi e taglia le stime crescita. Rivela altre due strette nel 2019 : Come da attese la banca centrale americana annuncia un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il quarto del 2018, come peraltro scontato dagli investitori. Il costo del denaro sale ...

Trump a gamba tesa sulla Federal Reserve : Il Presidente americano, Donald Trump va all'attacco della Federal Reserve alla vigilia della riunione della banca centrale. "E' incredibile che con un dollaro forte e nessuna inflazione almeno ...

Wall Street prudente. Focus sulla Federal Reserve : Con molta probabilità al termine della due giorni di riunione del Federal Open Market Committee , il comitato di politica monetaria presieduto da Jerome Powell, la Fed deciderà di alzare i tassi di ...

Wall Street prudente. Focus sulla Federal Reserve : Partenza prudente per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sulle riunioni di politica monetaria delle banche centrali: questa settimana sono in calendario il meeting ...

Federal Reserve : Powell ottimista su economia Usa - ecco tutti i segnali di forza : Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, rimane ottimista sui fondamentali dell'economia americana. E' quanto risulta da un suo discorso, pubblicato sul sito della Fed, che porta la data del 3 dicembre.

Usa : Trump incolpa la Federal Reserve per i cali del mercato azionario : ... durante un'intervista al quotidiano "Washington Post", respingendo qualsiasi colpa personale per le crepe nell'economia e dichiarando che "non è felice neppure un po'" dell'operato del presidente ...

Usa : Trump torna a criticare l'operato del governatore della Federal Reserve : Washington, 28 nov 04:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a criticare l'indirizzo impresso alla politica monetaria dall'attuale governatore... , Was,

Usa - Trump boccia la Federal Reserve e nega l'allarme sui cambiamenti climatici : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: clima economia Federal Reserve usa Protagonisti: Jerome Powell © Riproduzione riservata 28 novembre 2018 Articoli ...