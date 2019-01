Eurozona in frenata a fine 2018 | Spagna | in controtendenza | ancora davanti a tutti

Eurozona - prezzi produzione in frenata a novembre : Frenano la crescita i prezzi alla produzione nella Zona Euro. A novembre il dato ha registrato una variazione negativa dello 0,3% dopo il +0,8% di ottobre. Il dato, comunicato dall' Ufficio di ...

Eurozona - inflazione in frenata a disoccupati stabili a novembre : L'inflazione in Eurozona conferma un rallentamento a novembre , compatibile con il rallentamento economico in atto nel Vecchio Continente, mentre il mercato del lavoro conferma un tasso di ...