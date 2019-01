Allenatore di calcio ucciso da un tumore in meno di tre mesi | Simone aveva 49 anni

A.A.A. cercasi Allenatore privato di calcio per due bambini. Lo stipendio? 85mila euro l’anno : Childcare: come funzionaChildcare: quali lavori trovateChildcare AppAmate il calcio e avete esperienza in merito? Vi piacciono i bambini e non disdegnereste di dedicare le vostre giornate a crescere due piccoli campioni in erba? Abbiamo il lavoro dei vostri sogni, ed è pagato quasi 85mila euro l’anno (75.000 sterline). Sul portale inglese Childcare c’è infatti una famiglia di Londra che cerca un allenatore o giocatore di calcio, ...

Calciomercato Serie C : Eziolino Capuano nuovo Allenatore del Rieti : Istrionico, vulcanico, senza freni. Qualsiasi sia la definizione, sicuramente andrebbe stretta a Ezio Capuano, personaggio più unico che raro. Il tecnico campano, che fra 9 giorni compirà 54 anni, rappresenta per i malati di pallone una versione più “di provincia” ed esplosiva di Alberto Malesani.Tutti noi calciofili abbiamo visto o sentito almeno una sfuriata, uno show, una sparata di Capuano. Spogliatoi, sale stampa, salotti ...

Calciomercato Rieti - Ezio Capuano è il nuovo Allenatore : Rieti - Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Rieti , subentra al dimissionario Ricardo Chéu . Lo ufficializza la società laziale con una nota sul proprio sito: " L'FC Rieti , a seguito delle ...

Calciomercato Los Angeles Galaxy - Schelotto nuovo Allenatore : Dall'Argentina agli USA, dal Boca Juniors ai Galaxy. Nuova avventura per Guillermo Barros Schelotto , che dopo la sconfitta in finale nel Superclasico di Libertadores, ma anche due campionati ...

Natale e fantacalcio : la giornata tipo del fantAllenatore sotto l'albero : In realtà saranno le notifiche dell' App di Sky Sport che vi aggiorneranno sulle parole degli allenatori e sulle probabili formazioni. Mettetevi comodi sul divano e 'rispondete agli amici'. Tutti al ...

Calcio a 5 : Alessio Musti è il nuovo Allenatore della Nazionale. “Grande emozione e senso di responsabilità” : Alessio Musti è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio a 5. Il 44enne romano ha raggiunto un accordo oggi con la FIGC fino al Giugno 2019 ed andrà a sostituire Roberto Menichelli. Inoltre la Federazione ha scelto anche Gianfranco Angelini come collaboratore tecnico, e Riccardo Manno, con l’incarico di match analyst. Finisce dunque l’avventura sulla panchina azzurra di Roberto Menichelli, che lascia la Nazionale dopo ...

Calcio - chi è Ole Gunnar Solskjaer - il nuovo Allenatore del Manchester United : Dopo l’esonero di Jose Mourinho, il Manchester United ha scelto il norvegese Ole Gunnar Solskjaer per guidare la squadra fino al termine della stagione. Se per i non addetti ai lavori il nome del 45enne nato a Kristiansund può apparire del tutto sconosciuto, certamente non è così per coloro che conoscono la storia recente dei Red Devils. Per Solskjaer si tratta infatti di un ritorno a casa, dato che nel club di Manchester ha trascorso ben ...

Calcio - Josè Mourinho non è più l’Allenatore del Manchester United! : La notizia era nell’aria, ma quando il sito ufficiale del Manchester United ha pubblicato la notizia, tutto il mondo del Calcio ha sentito il contraccolpo: Josè Mourinho non è più l’allenatore dei Red Devils. La news-bomba giunge con uno stringato comunicato che recita: “Il Manchester United annuncia che Josè Mourinho ha lasciato il club con effetto immediato. Vogliamo ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto durante ...

L'Allenatore è calmo? La squadra vince/ Allegri - Mourinho e Guardiola tre modi diversi di vedere il calcio : Se L'allenatore è calmo la squadra vince le partite, questo ci dice una ricerca scientifica pubblicata su Sports di recente.

Un Allenatore al giorno – Gigi Radice - mondo del calcio in lutto : lutto nel mondo del calcio, è morto Gigi Radice dopo una lunga malattia. E’ stato l’allenatore dell’ultimo scudetto del Torino, l’unico del dopo Superga nel 1976 ed aveva 83 anni. Può essere considerato uno degli allenatori più innovativi, ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, Roma e Fiorentina. La carriera da calciatore ha portato tante gioie con la maglia del Milan, con cui vinse tre scudetti e la Coppa Campioni del 1963, poi passò in ...

Calcio : morto Gigi Radice - Allenatore dell'ultimo Torino campione d'Italia : Lutto nel mondo del Calcio:dopo una lunga malattia, all'età di 83 anni è morto Gigi Radice, l'allenatore dell'ultimo scudetto del Torino, l'unico del dopo Superga, conquistato nel 1976. Tra gli allenatori più ...

È morto Luigi Radice - ex Allenatore di molte squadre di calcio fra cui Milan - Inter e Torino : È morto Luigi Radice, ex allenatore di molte squadre di calcio di Serie A fra cui Milan, Inter, Torino, Genoa e Fiorentina. Aveva 83 anni. Dopo una carriera da calciatore in sole tre squadre – Milan, Triestina e Padova –

La moglie dell’Allenatore di calcio fa sesso con l’allievo minorenne del marito : “Ha goduto con me” : ?Kelsey McCarter, 29 enne americana, ha ammesso dei capi di accusa relativi a stupro e per questo è stata condannata a tre anni di carcere. Ma secondo il suo avvocato, la vittima era pienamente consapevole di quello che stava accadendo e anzi avrebbe pressato la donna per continuare a vivere con lei e il marito.Continua a leggere

Allegri miglior Allenatore 2018/19 al Gran Galà del Calcio : Dopo la Panchina d’Oro, Massimiliano Allegri incassa anche il premio come miglior allenatore della Serie A 2017/2018 al Gran Galà del Calcio. L’allenatore bianconero batte di misura Maurizio Sarri e commenta così la sua vittoria: «L’anno scorso era andato a Sarri. 40 punti? Siamo salvi, a parte gli scherzi. Questa è una serata bellissima e sono felice di ricevere il premio, grazie a chi sta con me tutti i giorni, soprattutto i ...